Instasamka объяснила, почему предпочла Дубай вместо России

17 мая 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Instasamka среди преимуществ города Дубай выделила возможность оплаты картой Фото: Дарья Зотеева, социальные сети Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала, почему жизнь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) лучше, чем в России. На такой вопрос от своих подписчиков она ответила в социальных сетях. «Мне нравилось в России, но здесь *** (крутые — прим. ред.) дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, Tik-Tok», — рассказала девушка в своем telegram-канале. Преимуществом для нее также стала возможность оплаты покупок картой. Еще, по ее мнению, в Дубае очень много хороших людей. Ранее URA.RU писало, что Instasamka покинула Россию и переехала жить в Дубай. Она назвала злыми тех, кто осуждает ее за это решение и объяснила, что уехала за лучшей жизнью. Позже она объявила, что больше не будет давать концерты в РФ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала, почему жизнь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) лучше, чем в России. На такой вопрос от своих подписчиков она ответила в социальных сетях. «Мне нравилось в России, но здесь *** (крутые — прим. ред.) дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, Tik-Tok», — рассказала девушка в своем telegram-канале. Преимуществом для нее также стала возможность оплаты покупок картой. Еще, по ее мнению, в Дубае очень много хороших людей. Ранее URA.RU писало, что Instasamka покинула Россию и переехала жить в Дубай. Она назвала злыми тех, кто осуждает ее за это решение и объяснила, что уехала за лучшей жизнью. Позже она объявила, что больше не будет давать концерты в РФ.