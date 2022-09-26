Челябинский депутат Госдумы просит об отсрочке от призыва для студентов частных вузов

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила дать отсрочку от частичной мобилизации студентам частных вузов и ссузов. Свою инициативу она направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову.
«Ко мне поступает большое количество обращений на эту тему от педагогического и родительского сообществ. Сейчас, согласно указу президента РФ от 24 сентября, отсрочка предоставляется только студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях. Это нарушает права студентов очной и очно-заочной формы, которые проходят обучение в негосударственных (частных) учреждениях высшего и среднего профессионального образования, которые сейчас подлежат призыву на военную службу по мобилизации», — написала она в telegram-канале.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила дать отсрочку от частичной мобилизации студентам частных вузов и ссузов. Свою инициативу она направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову. «Ко мне поступает большое количество обращений на эту тему от педагогического и родительского сообществ. Сейчас, согласно указу президента РФ от 24 сентября, отсрочка предоставляется только студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях. Это нарушает права студентов очной и очно-заочной формы, которые проходят обучение в негосударственных (частных) учреждениях высшего и среднего профессионального образования, которые сейчас подлежат призыву на военную службу по мобилизации», — написала она в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Позже он своим указом от 24 сентября запретил мобилизацию студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.