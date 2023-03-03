Мелитополь стал столицей Запорожской области

Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь. Бердянск и Энергодар стали городами областного значения, говорится в указе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
О проведении административно-территориальной реформы в новом российском регионе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Издан указ врио губернатора о разделении региона на 16 административных единиц… Административно-политическим центром Запорожской области становится Мелитополь», — написал Рогов в своем
Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР, вошла в состав России в сентябре 2022 года. Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября в Москве. Жители новых регионов России с 1 марта получают все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.
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