Мелитополь стал столицей Запорожской области

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Виды Мелитополя. Мелитополь, мелитополь
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь. Бердянск и Энергодар стали городами областного значения, говорится в указе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

О проведении административно-территориальной реформы в новом российском регионе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Издан указ врио губернатора о разделении региона на 16 административных единиц… Административно-политическим центром Запорожской области становится Мелитополь», — написал Рогов в своем telegram-канале.

Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР, вошла в состав России в сентябре 2022 года. Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября в Москве. Жители новых регионов России с 1 марта получают все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.

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Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь. Бердянск и Энергодар стали городами областного значения, говорится в указе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. О проведении административно-территориальной реформы в новом российском регионе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Издан указ врио губернатора о разделении региона на 16 административных единиц… Административно-политическим центром Запорожской области становится Мелитополь», — написал Рогов в своем telegram-канале. Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР, вошла в состав России в сентябре 2022 года. Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября в Москве. Жители новых регионов России с 1 марта получают все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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