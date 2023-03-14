Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., стрижи, миг 29
Украинский МиГ-29 был сбит в районе Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребительная авиация ВКС России сбила в районе Красноармейска ДНР МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также отметил, что средства ПВО РФ за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган», а также уничтожили 17 украинских беспилотников.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили истребитель МиГ-29. Официальные лица Украины в беседе с The Washington Post признавались, что боеспособность ВСУ снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов, поэтому многие чиновники страны сомневаются в возможностях начать наступление весной, которое планировал Киев.

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Истребительная авиация ВКС России сбила в районе Красноармейска ДНР МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также отметил, что средства ПВО РФ за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган», а также уничтожили 17 украинских беспилотников. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили истребитель МиГ-29. Официальные лица Украины в беседе с The Washington Post признавались, что боеспособность ВСУ снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов, поэтому многие чиновники страны сомневаются в возможностях начать наступление весной, которое планировал Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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