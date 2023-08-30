ФСБ РФ задержала в Донецке группу лиц, планировавших организовать канал незаконной продажи оружия. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой народной республике.
«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов», — сообщили в управлении РИА Новости. По данным ФСБ, у одного из задержанных были изъяты три автомата АК-74, один АК-12, гранату Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм, четыре магазина для АК калибра 5,45 мм и запал для гранаты УЗРГМ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о сбыте оружия и боеприпасов.
Ранее ФСБ в Луганской народной республике задержала женщину, которая целый год передавала ВСУ данные о дислокации российских военных. По словам задержанной, она понимала, что из-за ее действий могли погибнуть люди.
Видео: telegram-канал RT/ https://t.me/rt_russian
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