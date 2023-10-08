РИА Новости: «Правый сектор»* убил 22 мирных жителя в Снигиревке

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В Снигиревке националисты убили 22 мирных жителя за их пророссийские взгляды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области жители Снигиревки сообщили российским силовикам о том, что националисты «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) убили 22 мирных жителя Украины. Убийство было совершено за пророссийские взгляды жителей. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они [погибшие] граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — рассказал РИА Новости источник. Он также добавил, что убийства были совершены 13 сентября. Среди тех людей, кто убивал сограждан, был боевик «Правого сектора» Евгений Караван.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора». Тем самым они предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Задержанный оказался гражданином России и приверженец неонацистской идеологии.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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В Херсонской области жители Снигиревки сообщили российским силовикам о том, что националисты «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) убили 22 мирных жителя Украины. Убийство было совершено за пророссийские взгляды жителей. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур. «Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они [погибшие] граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — рассказал РИА Новости источник. Он также добавил, что убийства были совершены 13 сентября. Среди тех людей, кто убивал сограждан, был боевик «Правого сектора» Евгений Караван. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора». Тем самым они предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Задержанный оказался гражданином России и приверженец неонацистской идеологии. * Запрещенная в России террористическая организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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