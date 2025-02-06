ВС РФ нанесли мощный удар по академии Нацгвардии Украины: карта СВО на 6 февраля

Российские военные ударили по академии Национальной гвардии Украины, расположенной в Харьковской области. Согласно сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки погибли украинские офицеры, а также несколько представителей стран-членов НАТО. Кроме того, к западу от Красноармейска (ДНР) армия Украины потеряла крупную группировку. Ход боев и ситуация на фронте к 6 февраля — в материале URA.RU.
Удар по академии Нацгвардии Украины
ВС РФ нанесли удар по академии Национальной гвардии Украины в Харькове. Сергей Лебедев сообщил, что в результате этого погибли несколько офицеров ВСУ, старшие офицеры батальона МВД «Лють» и представители стран Североатлантического альянса.
Другие лица, находящиеся в здании, пострадали — они находятся под особым надзором и доступ к ним для врачей ограничен. Для транспортировки ряда раненых были задействованы вертолеты. По предварительной информации, атака могла произойти во время проведения встречи, что, по мнению Сергея Лебедева, объясняет наличие множества значимых целей в одном месте. Также существуют предположения, что в здании мог находиться штаб одной из группировок, которая планировала операцию в районе села Казачья Лопань в Харьковской области.
Украинцы будут использовать роботов на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о внедрении роботизированных подразделений в состав Вооруженных сил страны. По его словам, подразделения будут использоваться в различных сферах боевых действий, включая наступление, оборону, логистику, эвакуацию пострадавших, а также операции по минированию и разминированию. Умеров отметил, что инициатива основывается на данных тестирований, проведенных с лета 2024 года и реализованных в тесном взаимодействии с военнослужащими.
Красноармейское направление
ВС Украины потеряли крупную группировку в районе населенного пункта Удачное и прилегающих территориях к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). В силовых структурах сообщили, что украинские войска стараются сохранить контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Однако железнодорожная ветка, ведущая к станции, находится почти полностью под контролем российских войск.
Донецкое направление
Житель Новгородовки в Донецкой области рассказал, как его и его брата взяли в заложники ВС Украины. Противник использовал мужчин для проверки наличия минных устройств в жилых помещениях. По словам заложника, украинские солдаты под дулом автомата заставили его войти в квартиру на пятом этаже одного из домов. Мужчину принудили вскрывать двери и первыми осматривать помещения, чтобы убедиться в их безопасности.
ВСУ предприняли контратаку в районе Нового Комара. Кроме того, российские войска продвигаются в Дачном, где, по неподтвержденным данным, произошло полное освобождение населенного пункта и отступление противника в сторону Улаклы. Боевые действия также активно разворачиваются в Андреевке, пишет telegram-канал WarGonzo.
Курское направление
ВСУ предприняли попытку контрнаступления в районе Суджи. С начала дня противник старался прорваться к населенному пункту Уланок, задействовав тяжелую боевую технику, включая несколько танков, инженерный трал и боевые бронированные машины. Однако ВС РФ успешно отразили две атаки украинской армии и продолжают наносить удары по противнику с использованием средств дальнего поражения, пишет telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
На покровском участке фронта российские войска продолжают наступление широким фронтом, ведя бои на нескольких участках. Однако основные силы пока не введены в бой. Кроме того, бои продолжаются на северных окраинах Дзержинска, где российские войска стараются вытеснить противника с территории шахт, передает telegram-канал WarGonzo.
Атака ВСУ на регионы РФ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА украинской армии в Валуйском округе возле села Логачевка. Дрон противника сбросил взрывное устройство на легковую машину, в которой находились один мужчина и две девушки возрастом 18 и 14 лет. Все они погибли на месте происшествия. Гладков выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
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