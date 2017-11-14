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14 ноября 2017
Главные новости 
14:43  14 ноября 2017 0

Коренные народы Югры и Ямала пожаловались на потепление. Страдают олени и рыба

Гонки на обласах - гребных лодках-долблёнках, используемых коренным населением Сибири. Сургут, пенсионерка, коренные народы, ханты, кмнс, женщина с веслом
Рыбы в реках стало меньшеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители коренных народов Севера — саамы, ханты, ненцы, зыряне — пожаловались на хозяйственные последствия глобального потепления, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета. Страдают не только люди, но и животные.

В рамках международного семинара аборигены рассказали, что отсроченный приход холодов мешает установлению переправ на путях миграции оленей. Кроме того, это препятствует доставке продуктов и медицинской помощи в отдаленные районы Севера. Мало промерзшая почва также затрудняет передвижение оленей и приводит к серьезным травмам животных.

По словам представителей коренных народов, перемены климата привели к уменьшению количества личинок гнуса в воде, которыми питается рыба. Из-за этого существенно снижается улов, что заставляет аборигенов питаться несвойственными для них продуктами.

По словам ученых, число климатических аномалий будет только расти. Арктика в этом отношении является главным индикатором.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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