14:43 14 ноября 2017 0

Рыбы в реках стало меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители коренных народов Севера — саамы, ханты, ненцы, зыряне — пожаловались на хозяйственные последствия глобального потепления, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета. Страдают не только люди, но и животные.

В рамках международного семинара аборигены рассказали, что отсроченный приход холодов мешает установлению переправ на путях миграции оленей. Кроме того, это препятствует доставке продуктов и медицинской помощи в отдаленные районы Севера. Мало промерзшая почва также затрудняет передвижение оленей и приводит к серьезным травмам животных.

По словам представителей коренных народов, перемены климата привели к уменьшению количества личинок гнуса в воде, которыми питается рыба. Из-за этого существенно снижается улов, что заставляет аборигенов питаться несвойственными для них продуктами.

По словам ученых, число климатических аномалий будет только расти. Арктика в этом отношении является главным индикатором.