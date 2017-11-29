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29 ноября 2017
15:58  29 ноября 2017 0

Дилер мотоциклов «Урал» открыл бутик в ГУМе напротив Louis Vuitton

Бутик
Найти шоу-рум можно на первом этаже первой линии ГУМаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Легендарный мотоцикл «Урал» теперь продается в самом знаменитом торговом центре страны. На первом этаже московского ГУМа, прямо напротив бутика Louis Vuitton открылся шоу-рум официального дилера Ирбитского мотоциклетного завода. Однако проработает он там лишь до 10 января 2018 года.

Как сообщили «URA.RU» в московском дилерском центре ООО «Мотохаус», руководство ГУМа само обратилось к ним с просьбой выставить у них несколько «уралов». «Шоу-рум открылся там 10 октября в рамках выставки, которую ГУМ посвятил советским достижениям. Руководство магазина искало по стране легендарные бренды. В итоге они обратились к главному дистрибьютору мотоциклов „Урал“ в Санкт-Петербурге с просьбой выставить у них несколько образцов. Дистрибьютор переадресовал просьбу нашему дилерскому центру. Мы с удовольствием согласились», — пояснил представитель дилера Кирилл Федосов.

По его словам, в помещение, которое им выделили в ГУМе, влезает всего один «Урал». Поэтому они стараются регулярно обновлять экспозицию. «Первым мы выставили модель „Gear Up“, потом поменяли его на „М-70/Ретро“. Сейчас там стоит „Patrol“. Возможно успеем показать еще одну модель до 10 января, когда выставка закроется и мы съедем», — пояснил Федосов. Он также уточнил, что все мотоциклы доставляют в ГУМ своим ходом: «Наш сотрудник садиться за руль и аккуратно заезжает в парадную дверь».

Бутик "УралМотоМосква" в ГУМе. Москва, мотоцикл, имз, ирбитский мотоциклетный завод
Легендарные мотоциклы простоят в ГУМе до января следующего года
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В шоу-руме посетители также могут изучить каталог всей линейки легендарных мотоциклов Ирбитского завода. «Большинство посетителей ГУМа вообще сильно удивляются тому, что Ирбитский мотоциклетный завод до сих существует и выпускает технику. Не верят, когда видят, что это те самые „Уралы“, которые были так популярны в советское время», — говорит представитель дилера.

Федосов отметил, что пока ни один из посетителей ГУМа не изъявил желание приобрести «Урал». Открывать в главном магазине страны постоянную точку продаж дилер не намерен.

Отметим, в России цена на «Уралы» обычной комплектации начинается с 650 тысяч рублей. В то же время 97% выпускаемых заводом мотоциклов идет на экспорт в страны Евросоюза, США, Канаду и Австралию. В России работает пять дилерских центров Ирбитского мотоциклетного завода: два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске. Еще один есть в Казахстане.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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