Влиятельный уральский политик может стать министром благодаря Жириновскому

13:46 17 января 2018 2

Игорь Баринов уже объяснял депутатам, что ему не хватает полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приготовил сюрприз для руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Политик выступил за то, чтобы изменить статус агентства, глава которого сегодня представит на правительственном часе в Госдуме итоги работы за год.

«Мы будем предлагать, чтобы под эти вопросы было создано полноценное министерство, потому что уровня агентства для этого недостаточно», — заявил Жириновский в своем телеграм-канале. По его словам, национальный вопрос на протяжении века является очень тяжелым для страны. Особо он обратил внимание на ущемление прав русских в пользу национальных меньшинств: «Мы не предлагаем дать русским привилегии или преимущества над другими национальностями в России, но давайте хотя бы уравняем права русских с другими».

Отметим, если предложение Жириновского будет поддержано коллегами и кабмином, это не означает автоматического повышения Баринова до министра. Руководителя ведомства кабмин должен будет назначить отдельно.

Игорь Баринов возглавил Федеральное агентство по делам национальностей в 2015 году. До этого он был депутатом Госдумы от Свердловской области. О том, что агентство может быть преобразовано в министерство, начали говорить еще два года назад. Весной 2016 Игорь Баринов, подводя итоги первого года работы, заявил, что в действующем статусе ведомству не хватает финансирования и полномочий.