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19 февраля 2018
Главные новости 
15:00  19 февраля 2018 2

В Екатеринбурге прошел пикет против «мертвых душ» на выборах

Роман Коломойцев борется за выявление «мертвых душ» в списках для голосованияФото: «URA.RU»

В Екатеринбурге федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», координатор общественного движения «Группа 32» Роман Коломойцев провел одиночный пикет. Активист устроил акцию на площади Труда у памятника основателям города Татищеву и де Геннину.

Коломойцев заявил, что акция призвана привлечь внимание к чистоте списков избирателей, чтобы при голосовании на выборах президента РФ не объявились «мертвые души». По данным, озвученным ЦИК России на заседании 2 февраля, численность избирателей на 1 января 2018 года сократилась на 500 000 и составила 108 968 869 человек. Однако активисты считают, что проверка охватила не всех избирателей — по их данным, удалось проверить лишь 20% списка избирателей.

Александр Лукманов
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