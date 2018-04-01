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01 апреля 2018
31 марта 2018
Главные новости 
01:55  01 апреля 2018 0

Эстонский режиссер посетит Екатеринбург для съемок фильма о Николае II

Марианна Каат работает над будущей документальной лентой с 2016 годаФото: сайт Екатеринбургской епархии

Эстонский режиссер-документалист Марианна Каат в конце апреля планирует посетить Екатеринбург, чтобы продолжить работу над фильмом о почитании семьи последнего русского царя Николая II и возрождении на Урале православных традиций. Работа над фильмом, который планируется выпустить в международный прокат, была начата еще в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии, автор планирует не только рассказать о царской семье, но и показать, как Урал готовится мероприятиям, посвященным 100-летию со дня расстрела в подвале дома Ипатьева. В частности, 30 апреля пройдут съемки царского хода от станции Шарташ до Храма на Крови — по местам прибытия царской семьи в Екатеринбург.

«Мне хотелось бы снять фильм про Екатеринбург как город, как сердцевину России, — сообщила режиссер. — Через Екатеринбург показать Россию. Мне кажется, что Екатеринбург в этом смысле очень типичный русский город».

По словам Марианны Каат, тема расстрела царской семьи и причисления Николая II, его семьи и приближенных причислила к лику святых — то, мимо чего нельзя пройти, если ты хочешь снимать про Россию в Екатеринбурге.

Отметим, рабочие съемки сцен, которые будут включены в фильм, проходят на объектах, связанных с историей последних дней царской семьи — в Храме на Крови, построенном на месте дома Ипатьева, в урочище Ганина Яма. Документалист также фиксирует события Екатеринбургской епархии, которые считает важными для будущей картины — так, 7 декабря прошлого года прошли съемки крестного хода в день памяти небесной покровительницы столицы Урала — святой великомученицы Екатерины.

Евгений Александров
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