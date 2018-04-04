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04 апреля 2018
21:36  04 апреля 2018 1

Тюменский призер Олимпиады не сможет выступить на лыжном марафоне в Югре

Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, спицов денис
Тюменец запланировал участие в другом спортивном мероприятииФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Трехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, заслуженный мастер спорта России, воспитанник Тюменского центра спортивной подготовки Денис Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне. Мероприятие пройдет 8 апреля в Ханты-Мансийске.

«Информация о том, что я еду на Югорский марафон — ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается — в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи», — цитирует Спицова ТАСС. Спортсмен добавил, что таким образом он уже закончил сезон.

Традиционный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, участникам на выбор предлагаются три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессионалы. Как сообщало «URA.RU», в этот раз организаторы заготовили снег, чтобы избежать проблем с мероприятием в случае резкого потепления.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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