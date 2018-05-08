16:21 08 мая 2018 0

После смерти Ровшана Ленкоранского уральские торговцы подчинились Гули Фото: «Прайм Крайм»

В Следственном комитете завершено расследование дела банды Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Банда орудовала на протяжении длительного времени в Свердловской области, в городах Нижний Тагил и Верхняя Салда.

«В зависимости от преступной роли каждого из 13 членов группировки они обвиняются в совершении преступлений по статьям «бандитизм», «вымогательство», «разбой», «незаконный оборот оружия и боеприпасов», «похищение важного личного документа», «угроза убийством», «нарушение неприкосновенности жилища» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сообщил «URA.RU» и. о. первого отдела по расследованию особо важных дел Алексей Кондин.

По версии следствия, от рук бандитов в 2015-16 годах пострадали 14 человек, у которых путем насилия похитили порядка полутора миллионов рублей. Штабом группировки, местом постоянных встреч и совещаний стало кафе сербской кухни Next на улице Шиловской. «Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали семь человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года. У них изъяли самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан автомобили», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщало, что банду захватывали екатеринбургские полицейские втайне от своих нижнетагильских коллег. Они не доверяли полицейским Нижнего Тагила, так как располагали информацией, что в ОВД города служит осведомитель банды, и боялись утечки информации.

Члены группировки Ровшана Ленкоранского были задержаны в Нижнем Тагиле в ночь на 4 августа 2016 года. Тогда сотрудники ОБОП задержали 30 членов этнической преступной группировки. Вскоре все были отпущены, кроме пяти человек. Арестованные после полугода заключения пошли на сотрудничество со следствием. Самого Ровшана Ленкоранского уже нет в живых. Его убили в Турции 18 августа 2016 года. В преступных кругах считают, что Ровшана убили по приказу 45-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули. После смерти врага Гули подмял Урал под себя. «URA.RU» уже сообщало о том, что свердловские торговцы присягнули на верность Гули и теперь платят ему дань. Раньше процент от выручки они платили Ровшану Ленкоранскому В то же время после того, как был осужден 64-летний Захарий Калашов по кличке Шарко Молодой, Гули претендует на место главного вора России и всего постсоветского пространства.