Пассажиры «Уральских авиалиний» пытались забрать багаж во время эвакуации

Некоторые пассажиры Airbus А321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, при эвакуации пытались забрать из салона вещи. Об этом рассказал бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, передает корреспондент «URA.RU».
«Некоторые пассажиры пытались брать вещи, но я громким голосом прикрикнул, и все пошли», — сказал Ивлицкий. Благодаря быстрым и слаженным действиям экипажа удалось успешно эвакуировать всех из самолета.
Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, из-за чего продолжать полет было невозможным. Теперь специалисты Airbus будут решать, что делать с воздушным судном.