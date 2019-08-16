Пассажиры «Уральских авиалиний» пытались забрать багаж во время эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Ивлицкий «прикрикнул» на пассажиров, чтобы они эвакуировались быстрееФото: URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Некоторые пассажиры Airbus А321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, при эвакуации пытались забрать из салона вещи. Об этом рассказал бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, передает корреспондент «URA.RU».

«Некоторые пассажиры пытались брать вещи, но я громким голосом прикрикнул, и все пошли», — сказал Ивлицкий. Благодаря быстрым и слаженным действиям экипажа удалось успешно эвакуировать всех из самолета.

Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, из-за чего продолжать полет было невозможным. Теперь специалисты Airbus будут решать, что делать с воздушным судном.

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© Служба новостей «URA.RU»
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