Самоизоляция остается главной темой для шуток в соцсетях Фото: соцсети

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции, который президент РФ Владимир Путин продлил до 1 мая, остается самой обсуждаемой темой у россиян. В социальных сетях карантин — главный предмет шуток, несмотря на растущее число заболевших коронавирусом. Опрошенные URA.RU эксперты говорят, что наступившая пандемия серьезно изменила сознание наших сограждан.

Россияне по-прежнему не в полной мере осознают масштаб и возможные последствия пандемии, наблюдает политтехнолог, общественный деятель Наталия Елисеева. По словам эксперта, российское общество инфантильно, и несерьезное отношение к трагедиям для него часто характерно. «Мы привыкли, что за нас все решают, а когда нас ограничивают — мы хотим это нарушить. Когда наше население повзрослеет, поймет, что это не детский сад и не шутки, когда закончится аргументация в духе „А ты что, боишься?“, тогда ситуация исправится», — заключила Елисеева.

Доктор социологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Черныш заметил, что из-за коронавируса общественное сознание россиян меняется в другом русле. Пандемия, по наблюдениям ученых, уже сломала тренд на рост индивидуализма в российском социуме. «К людям пришло понимание, что мы все зависим друг от друга. Один человек, если он не соблюдает правила, может стать причиной настоящей трагедии для очень многих. Обнаружилась — едва ли не впервые — созависимость людей в нашей стране», — рассказал Черныш.

Вместе с тем, отмечает социолог, у россиян появилась потребность защититься от кризиса — например, с помощью юмора. За последние полторы недели пользователи соцсетей действительно начали чаще смеяться над коронавирусом. Мемы и шутки множатся с каждым днем, самые оригинальные из них — в очередной подборке URA.RU.

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