Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, считают ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 августа, — 250-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 160-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 21 839 769 человек (+216 972 за сутки). Вылечились 14 741 860 пациентов, жертвами инфекции стали 778 935 человек.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 566 639 людям. Следом идет Бразилия (3 340 197), Индия (2 647 316) и Россия (923 076).

Вакцина и лекарство от коронавируса

При массовой вакцинации людей коронавирус может видоизмениться и приспособиться к сыворотке, из-за чего она рискует потерять эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций научного центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.

Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин . Он считает, что разработка препаратов в РФ идет очень высокими темпами.

Коронавирус в России

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой не закрывать торговые центры в случае второй волны. В организации считают, что моллы могут не пережить новый карантин. Сейчас власти прорабатывают рекомендации для ТЦ, которые позволят продолжить работу в условиях повышенной готовности.

Крупные российские компании включили в соцпакет выплаты, которые связаны с COVID-19. Некоторые корпорации дополнили его страхованием жизни и здоровья, материальной помощью при заболевании, а также страховыми выплатами в случае смерти работника от вируса. Ряд предприятий сохранили докризисные льготы и бонусы.

Правительство выступит с предложениями о продолжении выплат медикам , которые борются с вирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, региональные надбавки врачам будут продолжаться до конца года.

Врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что методы по сдерживанию инфекции в странах Европы сопоставимы с попытками «вызвать дождь ударами в бубен». Он считает, что двухнедельный карантин для прилетающих, заполнение анкет и введение QR-кодов вряд ли позволит Европе снизить уровень инфицирования даже на тысячные доли процентов.

Коронавирус в мире

Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для тех, кто состоит в отношениях с гражданами Евросоюза. Снятие ограничений должно коснуться граждан тех государств, которые пока не попали в «зеленый список».

Американские ученые считают, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили записи врача, который восемь лет назад лечил горняков из китайской провинции Юньнань. В своих заметках медик написал о том, что рабочие две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего у них стали проявляться характерные для коронавируса симптомы.

Специалисты Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета заявили, что при нанесении коронавируса на ткань из стопроцентного хлопка он деградировал менее чем за сутки. При этом, отмечается, что многослойная маска из хлопковой ткани защищает от вируса несколько хуже, чем медицинская.