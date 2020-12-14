Ученые нашли в организме пациентов антитела, которые атакую иммунную систему человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 декабря, — 379-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 279-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 307 236, достигнув отметки в 72 219 603. Выздороветь из них удалось 50 512 291 пациенту (+205 802). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 614 203 человека (+4 941).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 549 366 американцев. Следом идут Индия (9 859 615) и Бразилия (6 880 595). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 653 928.

Вакцина и лекарство

Технология, по которой созданы некоторые новые вакцины, может помочь в борьбе с другими серьезными заболеваниями. Среди них рак и ВИЧ, сообщило агентство Bloomberg.

Вакцинация от COVID-19 не даст моментальный эффект и значительно не повлияет на текущий пик заболеваемости, однако для сокращения срока пандемии она «крайне важна». Если специалистам удастся привить 70% населения, это приблизит окончание пандемии, сказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал 13 декабря рекомендации экспертного совета по применению вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Это открывает путь к началу вакцинации населения. К концу декабря, по данным Минздрава США, вакцину получат уже 20 млн американцев . К концу января это число должно возрасти до 50 млн, а к концу февраля до 100 млн.

Коронавирус в России

Обострение эпидемиологической обстановки может привести к закрытию генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом журналистам рассказали источники в дипмиссии. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке.

Хуже всего больные COVID-19 переносят 7-10 сутки после заражения, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Еще он рассказал о разных проявлениях хронического коронавируса, которые заметили медики. Среди них, в частности, есть кожные проявления, депрессия и даже парасуицидальные мысли.

Коронавирус в мире

Власти ФРГ ужесточат карантин перед Новым годом. Предыдущих ограничительных мер оказалось недостаточно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Новые ограничения будут действовать с 16 декабря по 10 января.

Люди с сильно выраженным иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ и проходящие онкотерапию, могут оставаться заразными до двух месяцев. К такому выводу пришли американские ученые. Все дело в том, что из-за сильных иммуносупрессивных препаратов у таких больных вирус продолжает сохранять жизнеспособность, поэтому врачам стоит пересмотреть подход к таким пациентам.

Ученые из Йельского университета обнаружили у пациентов особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. «Неправильные» антитела поражают ткани, органы, а также, непосредственно, саму иммунную систему.

Разные типы масок кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Как выяснили американские ученые, лучшей защитой являются респираторы N95 — 98% защиты, хуже всего защищают от вируса трехслойные хлопковые маски — 26%.