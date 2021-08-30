В Якутске телевышку окрасили в цвета Тюменской области. Фото

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Власти Якутии поблагодарили тюменцев за помощь в тушении пожаров Фото:

Телевышка в Якутске вечером 29 августа окрасилась в цвета флага Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Так власти Якутии поблагодарили тюменцев за помощь в тушении лесных пожаров.

«Якутия поблагодарила Тюменскую область за помощь в тушении лесных пожаров. Вчера вечером телевизионная вышка в Якутске с 21 часа поочередно окрасилась цветами флага Тюменской области — белым, синим, зеленым, красным», — рассказали в оперштабе. По информации властей, вечером 30 августа вышка окрасится в цвета флага ХМАО.

Леса Якутии охвачены огнем почти все лето. С 13 августа в республике и соседней Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС из-за стихийного бедствия.

Телевизионная вышка в Якутске поочередно окрасилась цветами флага Тюменской области — белым, синим, зеленым, красным
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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