Власти Якутии поблагодарили тюменцев за помощь в тушении пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телевышка в Якутске вечером 29 августа окрасилась в цвета флага Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Так власти Якутии поблагодарили тюменцев за помощь в тушении лесных пожаров.

«Якутия поблагодарила Тюменскую область за помощь в тушении лесных пожаров. Вчера вечером телевизионная вышка в Якутске с 21 часа поочередно окрасилась цветами флага Тюменской области — белым, синим, зеленым, красным», — рассказали в оперштабе. По информации властей, вечером 30 августа вышка окрасится в цвета флага ХМАО.

Леса Якутии охвачены огнем почти все лето. С 13 августа в республике и соседней Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС из-за стихийного бедствия.

Телевизионная вышка в Якутске поочередно окрасилась цветами флага Тюменской области — белым, синим, зеленым, красным Фото: оперштаб Тюменской области