Пермяки выиграли в Екатеринбурге иномарку к годовщине свадьбы. Фото

22 ноября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Первым путешествием супругов на новом авто станет поездка в Пермь (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пара из Екатеринбурга — Егор и Мария Губановы — выиграла в лотерее иномарку Skoda Octavia. На новой машине супруги намерены отправиться в родной город Пермь. Нежданный подарок чета получила за день до девятилетней годовщины свадьбы, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Мы давно с женой мечтали о машине, но не было возможности осуществить это желание. Все время откладывали. А тут такой шикарный подарок от „Столото“. Да еще и в нашу дату», — передает пресс-служба слова победителя. Егор Губанов работает главным специалистом в телекоммуникационной компании. Его жена — врач-стоматолог. Мужчина давно участвует в лотереях. Самым крупным его выигрышем были 60 тысяч рублей, а на сей раз счастливец стал обладателем белого седана. На новом авто супруги планируют первым делом съездить в Пермь, откуда они оба родом. Ранее екатеринбурженка призналась URA.RU, что долгое время скрывала свой выигрыш в два миллиона рублей. «Деньги любят тишину», — объясняла женщина. Новенькая иномарка стала хорошим подарком к годовщине свадьбы Губановых Фото: компания «Столото» Мужчина давно участвует в лотереях и уже выигрывал хорошие призы Фото: компания «Столото»

Пара из Екатеринбурга — Егор и Мария Губановы — выиграла в лотерее иномарку Skoda Octavia. На новой машине супруги намерены отправиться в родной город Пермь. Нежданный подарок чета получила за день до девятилетней годовщины свадьбы, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Мы давно с женой мечтали о машине, но не было возможности осуществить это желание. Все время откладывали. А тут такой шикарный подарок от „Столото“. Да еще и в нашу дату», — передает пресс-служба слова победителя. Егор Губанов работает главным специалистом в телекоммуникационной компании. Его жена — врач-стоматолог. Мужчина давно участвует в лотереях. Самым крупным его выигрышем были 60 тысяч рублей, а на сей раз счастливец стал обладателем белого седана. На новом авто супруги планируют первым делом съездить в Пермь, откуда они оба родом. Ранее екатеринбурженка призналась URA.RU, что долгое время скрывала свой выигрыш в два миллиона рублей. «Деньги любят тишину», — объясняла женщина.