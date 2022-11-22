Пермяки выиграли в Екатеринбурге иномарку к годовщине свадьбы. Фото

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Клипарт. Пермь , поцелуй, свадьба, жених и невеста
Первым путешествием супругов на новом авто станет поездка в Пермь (архивное фото) Фото:

Пара из Екатеринбурга — Егор и Мария Губановы — выиграла в лотерее иномарку Skoda Octavia. На новой машине супруги намерены отправиться в родной город Пермь. Нежданный подарок чета получила за день до девятилетней годовщины свадьбы, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«Мы давно с женой мечтали о машине, но не было возможности осуществить это желание. Все время откладывали. А тут такой шикарный подарок от „Столото“. Да еще и в нашу дату», — передает пресс-служба слова победителя.

Егор Губанов работает главным специалистом в телекоммуникационной компании. Его жена — врач-стоматолог. Мужчина давно участвует в лотереях. Самым крупным его выигрышем были 60 тысяч рублей, а на сей раз счастливец стал обладателем белого седана. На новом авто супруги планируют первым делом съездить в Пермь, откуда они оба родом.

Ранее екатеринбурженка призналась URA.RU, что долгое время скрывала свой выигрыш в два миллиона рублей. «Деньги любят тишину», — объясняла женщина.

Новенькая иномарка стала хорошим подарком к годовщине свадьбы Губановых
Фото:
Мужчина давно участвует в лотереях и уже выигрывал хорошие призы
Фото:

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Пара из Екатеринбурга — Егор и Мария Губановы — выиграла в лотерее иномарку Skoda Octavia. На новой машине супруги намерены отправиться в родной город Пермь. Нежданный подарок чета получила за день до девятилетней годовщины свадьбы, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Мы давно с женой мечтали о машине, но не было возможности осуществить это желание. Все время откладывали. А тут такой шикарный подарок от „Столото“. Да еще и в нашу дату», — передает пресс-служба слова победителя. Егор Губанов работает главным специалистом в телекоммуникационной компании. Его жена — врач-стоматолог. Мужчина давно участвует в лотереях. Самым крупным его выигрышем были 60 тысяч рублей, а на сей раз счастливец стал обладателем белого седана. На новом авто супруги планируют первым делом съездить в Пермь, откуда они оба родом. Ранее екатеринбурженка призналась URA.RU, что долгое время скрывала свой выигрыш в два миллиона рублей. «Деньги любят тишину», — объясняла женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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