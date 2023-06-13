Участник спецоперации рассказал, за что получил награду из рук пермского губернатора Махонина. Фото

Пермский танкист получил награду за взятие опорных пунктов ВСУ и уничтожение вражеских мин

13 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Олег Стариков принимал участие в спецоперации с февраля по июнь 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкист Олег Стариков из села Уинское Пермского края вместе с сослуживцами провел успешное разминирование в зоне проведения спецоперации. Благодаря умелым действиям экипажа танка Т-72Б, которым управлял ефрейтор Стариков, российские военные смогли взять под контроль назначенную территорию в ЛНР. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. 12 июня, в День России военнослужащий получил медаль «За Отвагу» из рук губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. «Наша танково-штурмовая группа в мае 2022 года находилась в одном из населенных пунктов в ЛНР. [Награду я получил] за взятие под контроль одного из населенных пунктов. Танк, которым я управлял, был оснащен специальным противоминным оборудованием. Мы двигались впереди колонны, ликвидировал около пяти мин, может больше. Также наш танк уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ. Так мы провели полк для захвата территории в ЛНР», — рассказал Стариков. Во время выполнения боевых заданий было страшно, признается Олега, но преодолеть страх помогала твердость характера. «Я сам себе ставил задачу, что я смогу. Ну, и отчасти вера в Бога помогала. У меня иконка с собой. Мне ее бесплатно дали, кога я там [в ЛНР] крестик в местной церкви покупал», — добавил Стариков. Военнослужащий уточнил, что принимал участие в спецоперации с 24 февраля, а 8 июня 2022 года вернулся в Пермь. Сейчас Олег работает менеджером по продаже запчастей. В ближайшее время пермяк планирует жениться, он уже сделал предложение своей девушке. Помимо Старикова орденом Мужества за участие в спецоперации награжден старший сержант Артем Попов. Медали «За Отвагу» получил рядовой Сергей Галимулин, а рядовой Эльфис Мазитов и ефрейтор Никита Рожков награждены медалью Жукова. Олег Стариков управлял танком Т-72Б в зоне проведения спецоперации Фото: Евгения Пастухова Олег Стариков (в центре) вместе с другими пермскими военнослужащими во время награждения 12 июня Фото: Евгения Пастухова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танкист Олег Стариков из села Уинское Пермского края вместе с сослуживцами провел успешное разминирование в зоне проведения спецоперации. Благодаря умелым действиям экипажа танка Т-72Б, которым управлял ефрейтор Стариков, российские военные смогли взять под контроль назначенную территорию в ЛНР. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. 12 июня, в День России военнослужащий получил медаль «За Отвагу» из рук губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. «Наша танково-штурмовая группа в мае 2022 года находилась в одном из населенных пунктов в ЛНР. [Награду я получил] за взятие под контроль одного из населенных пунктов. Танк, которым я управлял, был оснащен специальным противоминным оборудованием. Мы двигались впереди колонны, ликвидировал около пяти мин, может больше. Также наш танк уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ. Так мы провели полк для захвата территории в ЛНР», — рассказал Стариков. Во время выполнения боевых заданий было страшно, признается Олега, но преодолеть страх помогала твердость характера. «Я сам себе ставил задачу, что я смогу. Ну, и отчасти вера в Бога помогала. У меня иконка с собой. Мне ее бесплатно дали, кога я там [в ЛНР] крестик в местной церкви покупал», — добавил Стариков. Военнослужащий уточнил, что принимал участие в спецоперации с 24 февраля, а 8 июня 2022 года вернулся в Пермь. Сейчас Олег работает менеджером по продаже запчастей. В ближайшее время пермяк планирует жениться, он уже сделал предложение своей девушке. Помимо Старикова орденом Мужества за участие в спецоперации награжден старший сержант Артем Попов. Медали «За Отвагу» получил рядовой Сергей Галимулин, а рядовой Эльфис Мазитов и ефрейтор Никита Рожков награждены медалью Жукова.