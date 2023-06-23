Российские военные получили новейшие истребители: главное к вечеру 23 июня

Денис Мантуров сообщил, что Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России получили сверхманевренные истребители Су-35С. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 июня.
- Денис Мантуров заявил, что самолеты Су-35С считаются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. «Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил он.
- Американский обозреватель Райан Пикрелл заявил, что новая тактика ВКС РФ заставляет паниковать Украину. «Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу „превосходства России в авиации и артиллерии“ во время операций по контрнаступлению», — сообщил он.
- ВСУ устроили ракетный обстрел Геническа и Скадовска в Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что украинские бойцы использовали четыре английские ракеты Storm Shadow, передает Пятый канал. В результате атаки на город погибли два мирных жителя.
- Движение по Чонгарскому мосту в Херсонской области не начнется в течение 15-20 дней из-за серьезных повреждений после обстрела ВСУ. Об этом заявил Владимир Сальдо.
- Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что в контрнаступлении еще не участвовали основные силы ВСУ. «Мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника», — заявил он. Сырский похвалил оборонные укрепления России.
- Украинское командование отправляет резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что в переброске участвует бронетехника противника.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ испытывают провал в контрнаступлении из-за превосходства России в воздухе. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посчитал, что украинские бойцы терпят поражение в наступательных действиях из-за долгой поставки западной техники на Украину.
- Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что контрнаступление будет длиться еще два-три месяца. При провале украинского наступления США будет усиливать давление на киевский режим, передает немецкое издание Bild.
- Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы ночью 23 июня уничтожили склады, где хранились ракеты ВСУ. По словам ведомства, все места были поражены.
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