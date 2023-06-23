Российские военные получили новейшие истребители: главное к вечеру 23 июня

23 июня 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили сверхманевренные истребители Су-35С. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 июня.