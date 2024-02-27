Офис главы Украины хочет убрать Зеленского с поста: главное об СВО к вечеру 27 февраля

Офис главы Украины намерен убрать Зеленского с поста

27 февраля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Офис Владимира Зеленского хочет задать несколько вопросом судьям КС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офис украинского лидера Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд (КС) Украины относительно его законности на посту президента после истечения его полномочий 20 мая. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 27 февраля — в материале URA.RU. Офис Зеленского подготовил заявление в украинский Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая, когда закончится срок действия полномочий. Отмечается, что администрация президента намерена задать несколько вопросов, касающихся законности нахождения Зеленского у власти. Авдеевское направление ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР), передает Пятый канал. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил отход ВСУ из Северного. По информации Минобороны РФ, российская армия отразила девять атак украинских бойцов. ВСУ потеряли около 485 военнослужащих, два танка, в том числе один американский танк Abrams. Южно-донецкое направление В Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российская армия отразили три атаки украинских групп. Потери ВСУ составили до 130 бойцов. Донецкое направление Российская армия нанесла огневое поражение по скоплению живой силе и технике ВСУ. Также ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю, передает Минобороны РФ. Украинская армия потеряла около 420 бойцов. Херсонское направление ВС РФ заняли выгодные позиции и отразили три атаки ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие нанесли поражение по украинской живой силе и технике. Потери ВСУ составили до 40 бойцов. Купянское направление Российские военные заняли выгодные позиции, передает Минобороны РФ. ВС РФ отразили две атаки ВСУ. Потери ВСУ достигли 40 военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офис украинского лидера Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд (КС) Украины относительно его законности на посту президента после истечения его полномочий 20 мая. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 27 февраля — в материале URA.RU. Офис Зеленского подготовил заявление в украинский Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая, когда закончится срок действия полномочий. Отмечается, что администрация президента намерена задать несколько вопросов, касающихся законности нахождения Зеленского у власти. ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР), передает Пятый канал. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил отход ВСУ из Северного. По информации Минобороны РФ, российская армия отразила девять атак украинских бойцов. ВСУ потеряли около 485 военнослужащих, два танка, в том числе один американский танк Abrams. В Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российская армия отразили три атаки украинских групп. Потери ВСУ составили до 130 бойцов. Российская армия нанесла огневое поражение по скоплению живой силе и технике ВСУ. Также ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю, передает Минобороны РФ. Украинская армия потеряла около 420 бойцов. ВС РФ заняли выгодные позиции и отразили три атаки ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие нанесли поражение по украинской живой силе и технике. Потери ВСУ составили до 40 бойцов. Российские военные заняли выгодные позиции, передает Минобороны РФ. ВС РФ отразили две атаки ВСУ. Потери ВСУ достигли 40 военных.