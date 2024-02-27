Офис главы Украины хочет убрать Зеленского с поста: главное об СВО к вечеру 27 февраля

Офис украинского лидера Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд (КС) Украины относительно его законности на посту президента после истечения его полномочий 20 мая. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 27 февраля — в материале URA.RU.
Офис Зеленского подготовил заявление в украинский Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая, когда закончится срок действия полномочий. Отмечается, что администрация президента намерена задать несколько вопросов, касающихся законности нахождения Зеленского у власти.
Авдеевское направление
ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР), передает Пятый канал. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил отход ВСУ из Северного.
По информации Минобороны РФ, российская армия отразила девять атак украинских бойцов. ВСУ потеряли около 485 военнослужащих, два танка, в том числе один американский танк Abrams.
Южно-донецкое направление
В Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российская армия отразили три атаки украинских групп. Потери ВСУ составили до 130 бойцов.
Донецкое направление
Российская армия нанесла огневое поражение по скоплению живой силе и технике ВСУ. Также ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю, передает Минобороны РФ. Украинская армия потеряла около 420 бойцов.
Херсонское направление
ВС РФ заняли выгодные позиции и отразили три атаки ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие нанесли поражение по украинской живой силе и технике. Потери ВСУ составили до 40 бойцов.
Купянское направление
Российские военные заняли выгодные позиции, передает Минобороны РФ. ВС РФ отразили две атаки ВСУ. Потери ВСУ достигли 40 военных.
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