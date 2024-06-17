Путин подчинил себе ФМБА, создавшее препарат от COVID

Путин вывел ФМБА из подчиненности Минздраву и переподчинил себе
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин будет руководить ФМБА, сказано в указе Фото:

Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агенство из подчиненности Минздраву и переподчинил себе. Указ опубликован на портале правовых актов.

«Установить, что руководство деятельностью ФМБА осуществляет президент РФ», — говорится в указе. Ранее агентство было подчинино Минздраву РФ.

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Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агенство из подчиненности Минздраву и переподчинил себе. Указ опубликован на портале правовых актов. «Установить, что руководство деятельностью ФМБА осуществляет президент РФ», — говорится в указе. Ранее агентство было подчинино Минздраву РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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