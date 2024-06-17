Путин подчинил себе ФМБА, создавшее препарат от COVID

Владимир Путин будет руководить ФМБА, сказано в указе
Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агенство из подчиненности Минздраву и переподчинил себе. Указ опубликован на портале правовых актов.
«Установить, что руководство деятельностью ФМБА осуществляет президент РФ», — говорится в указе. Ранее агентство было подчинино Минздраву РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.