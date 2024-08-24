На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ и большого потока машин появилась шестикилометровая пробка. Помимо этого, на 29-м километре трассы движение осуществляется только по одной полосе, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 29 на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень… Затруднено движение в направлении Тюмени в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — говорится в telegram-канале трассы.
Пробка возникла с 22 по 28 километр трассы. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.
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