Тюменский тракт встал в многокилометровую пробку. Скрин

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Пробка возникла с 22 по 28 километр трассы
Пробка возникла с 22 по 28 километр трассы Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ и большого потока машин появилась шестикилометровая пробка. Помимо этого, на 29-м километре трассы движение осуществляется только по одной полосе, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 29 на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень… Затруднено движение в направлении Тюмени в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — говорится в telegram-канале трассы.

Пробка возникла с 22 по 28 километр трассы. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ и большого потока машин появилась шестикилометровая пробка. Помимо этого, на 29-м километре трассы движение осуществляется только по одной полосе, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 29 на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень… Затруднено движение в направлении Тюмени в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — говорится в telegram-канале трассы. Пробка возникла с 22 по 28 километр трассы. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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