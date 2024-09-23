Пермский минтранс подсказал пути объезда пробки на трассе в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водители стоят в пробке с вечера воскресенья (архивное фото)
Водители стоят в пробке с вечера воскресенья (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург сохраняется затор, который образовался накануне, 22 сентября. В минтрансе Пермского края советуют объезжать пробку через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги.

«На трассе Пермь — Екатеринбург (276—289-й км в направлении Екатеринбурга и 290—295-й км в направлении Перми) затруднено движение транспорта. Светофор работает с интервалом 10 минут в направлении Перми, 30 минут — в направлении Екатеринбурга. Возможный путь объезда через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги», — сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

Движение затруднено из-за дорожных работ и большого потока транспорта, отмечают в ФКУ «Уралуправтодор». Как рассказывало URA.RU, многокилометровая пробка образовалась 22 сентября. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург сохраняется затор, который образовался накануне, 22 сентября. В минтрансе Пермского края советуют объезжать пробку через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги. «На трассе Пермь — Екатеринбург (276—289-й км в направлении Екатеринбурга и 290—295-й км в направлении Перми) затруднено движение транспорта. Светофор работает с интервалом 10 минут в направлении Перми, 30 минут — в направлении Екатеринбурга. Возможный путь объезда через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги», — сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. Движение затруднено из-за дорожных работ и большого потока транспорта, отмечают в ФКУ «Уралуправтодор». Как рассказывало URA.RU, многокилометровая пробка образовалась 22 сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...