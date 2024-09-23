Пермский минтранс подсказал пути объезда пробки на трассе в Екатеринбург

На трассе Пермь — Екатеринбург сохраняется затор, который образовался накануне, 22 сентября. В минтрансе Пермского края советуют объезжать пробку через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги.
«На трассе Пермь — Екатеринбург (276—289-й км в направлении Екатеринбурга и 290—295-й км в направлении Перми) затруднено движение транспорта. Светофор работает с интервалом 10 минут в направлении Перми, 30 минут — в направлении Екатеринбурга. Возможный путь объезда через Красноуфимск — Арти — Нижние Серги», — сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.
Движение затруднено из-за дорожных работ и большого потока транспорта, отмечают в ФКУ «Уралуправтодор». Как рассказывало URA.RU, многокилометровая пробка образовалась 22 сентября.
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