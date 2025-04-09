09 апреля 2025

В Петербурге ужесточат требования к управляющим компаниям

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-губернатор подчеркнул необходимость увеличения штрафов за нарушения в сфере жилищного законодательства
Вице-губернатор подчеркнул необходимость увеличения штрафов за нарушения в сфере жилищного законодательства Фото:

В рамках форума «ЖКХ России» вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин анонсировал инициативу по ужесточению требований к управляющим компаниям. Предложение направлено на повышение качества услуг и борьбу с недобросовестными операторами в сфере управления многоквартирными домами.

«Основной вызов, который есть — это управление многоквартирными домами. На сегодня порог захода достаточно низкий, в результате на рынок приходят в том числе недобросовестные компании. Мы сформулируем предложение, чтобы этот порог поднять», — рассказал Разумишкин, передает его слова «Фонтанка».

Вице-губернатор подчеркнул необходимость повышения требований к лицензированию управляющих компаний и увеличения штрафов за нарушения в сфере жилищного законодательства. Такие меры должны способствовать отсеву недобросовестных участников рынка и повышению общего уровня ответственности в отрасли. Благодаря совместной работе городских властей и правоохранительных органов, за последнее время удалось добиться замены управляющих компаний в 700 домах, где были выявлены нарушения прав собственников, включая подделку протоколов собраний.

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В рамках форума «ЖКХ России» вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин анонсировал инициативу по ужесточению требований к управляющим компаниям. Предложение направлено на повышение качества услуг и борьбу с недобросовестными операторами в сфере управления многоквартирными домами. «Основной вызов, который есть — это управление многоквартирными домами. На сегодня порог захода достаточно низкий, в результате на рынок приходят в том числе недобросовестные компании. Мы сформулируем предложение, чтобы этот порог поднять», — рассказал Разумишкин, передает его слова «Фонтанка». Вице-губернатор подчеркнул необходимость повышения требований к лицензированию управляющих компаний и увеличения штрафов за нарушения в сфере жилищного законодательства. Такие меры должны способствовать отсеву недобросовестных участников рынка и повышению общего уровня ответственности в отрасли. Благодаря совместной работе городских властей и правоохранительных органов, за последнее время удалось добиться замены управляющих компаний в 700 домах, где были выявлены нарушения прав собственников, включая подделку протоколов собраний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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