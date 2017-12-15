Отборные слухи о лучших людях России

21:46 15 декабря 2017 7

Наблюдатели раскрыли секрет Собчак Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Мутко перейдет в Совет Федерации. — Герою пресс-конференции Путина предложат место в штабе. — Собчак согласовали новую партию. — Кремль запретил свердловским властям проводить референдум. — Панова не смогла завести Собчак к Куйвашеву. — Директор ЦПКиО Екатеринбурга получил аудиенцию Путина. — Журналистку, попросившую автограф у президента, в Югре представят к награде. — Коммунистку Кукушкину пригласили на «Первый» рассказать про «город Бундестаг». И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Губернаторы берут за ориентир явку на выборах 2012 года

Региональные власти пытаются самостоятельно для себя определить критерии успешности проведения президентской кампании. Говорят, что федеральный центр так и не спустил установок по явке, указывая на приоритет прозрачности и честности выборов. Поэтому многие губернаторы ставят задачу перед технологами в регионах получить явку не меньше, чем она была на выборах президента в 2012 году (65%).

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Герою пресс-конференции Путина предложат место в штабе

Директора мурманского рыбокомбината Михаила Зуба, который смог пройти на пресс-конференцию Владимира Путина и задать вопрос о проблемах рыбохозяйственного комплекса («мы три с половиной года землю жуем зубами, пытаемся выжить»), позовут в предвыборный штаб президента. По слухам, федеральные политтехнологи, которые будут заниматься кампанией Путина, уже вышли на него. Говорят также, что Зуб может стать доверенным лицом президента.

Собчак согласовали новую партию

В штабе Ксении Собчак говорят, что, если телеведущая сможет набрать на выборах президента больше 5%, то она будет создавать новую партию. По слухам, это проект уже согласован с бизнес-группами, близкими к власти, которые готовы стать спонсорами. Предполагается, что партия Собчак может принять участие уже в следующих выборах в Госдуму.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мутко перейдет в Совет Федерации

Вице-премьер Виталий Мутко после выборов президента готовится уйти в Совет Федерации. В окружении чиновника говорят, что он даже может получить пост вице-спикера верхней палаты. По слухам, главная задача, чтобы к проведению чемпионата мира по футболу Мутко уже не занимал никаких позиций во власти, связанных со спортом.

Чиновники Белого дома возмущены приговором Улюкаеву

В правительства говорят, что в день вынесения приговора бывшему министру экономики Алексею Улюкаеву многие чиновники на своих рабочих местах следили за судебным заседанием. О приговоре стало известно во время обеда. По слухам, сотрудники Белого дома обсуждали в столовой несправедливость приговора (8 лет строгого режима) и жалели своего бывшего коллегу.

В МинЖКХ предложили опасный вариант увеличения явки

В условиях, когда каждое ведомство креативит с предложениями по увеличению явки на избирательные участки в марте 2018 года, с неожиданным предложением вышло Министерство строительства и ЖКХ России. Замминистра Андрей Чибис, рассказывают федеральные слухачи, предложил устроить на избирательных участках обсуждение эскизов дворов, которые будут ремонтироваться в 2018 и последующие годы.

Политологи эту инициативу восприняли с удивлением, напомнив, что подобные обсуждения о «вкусовых предпочтениях» часто заканчиваются жаркими спорами, а то и конфликтами. Соберет ли это граждан на участки — это один вопрос, тогда как второй, немаловажный, состоит в том — отдадут ли разгоряченные таким обсуждением россияне свои голоса кандидату номер один.

Слухи Свердловской области

Кремль запретил свердловским властям проводить референдум

Есть версия, что свердловские власти окончательно отказать от идеи проведения референдума по переименованию Свердловской области. Сплетники предполагают, что такое решение было принято «после окрика из Кремля». Якобы в Москве резко раскритиковали саму мысль поднимать какие-либо спорные вопросы в период выборов президента РФ. По мнению федеральных властей, любые споры могут породить у избирателей сомнения и протестные настроения.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Панова не смогла завести Собчак к Куйвашеву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от личной встречи с Ксенией Собчак, которая планирует принять участие в выборах президента. Как стало известно «URA.RU», она пыталась договориться о приеме через журналистку Аксану Панову. Собчак хотела договориться, чтобы свердловские власти как можно меньше препятствовали ее кампании в регионе.

Куйвашев сразу отверг предложение о встрече с оппозиционеркой. А вот с другим кандидатом — Борисом Титовым, который также является бизнес-омбудсменом, Куйвашев готов увидеться 18 декабря, когда тот посетит Екатеринбург.

Отпуска чиновников обрушат систему принятия решений

Руководители органов исполнительной власти Свердловской области обеспокоены графиком заседаний правительства в декабре. В последние 2-3 недели года необходимо принять много нормативных актов, чтобы спокойно подвести итоги и создать нормальные условия работы с первых дней нового года. К этому неплохо было бы добавить принятие финансовых решений, чтобы на осуществление полномочий были конкретные деньги.

Действующий график ставит рассмотрение всех этих вопросов в крайне жесткие сроки, а потому в случае отмены заседаний в последнюю и тем более предпоследнюю неделю года вся система рискует рухнуть. Еще вероятней это обрушение видится тем, кто знает график отпусков областных чиновников, готовящихся в массовом порядке уйти на заслуженный отдых.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ковальчик слишком бурно отметил получение поста министра

Отсутствие губернаторского указа по министру экономики Свердловской области уже нашло свое объяснение в кулуарах. Все просто: победивший в конкурсе Александр Ковальчик слегка приболел. Слухачи ограничиваются односложной фразой: «связки». Дескать, сразу после того, как Ковальчик узнал, что его кандидатура на пост министра условно одобрена — отметил эту радость в компании друзей в караоке. Там якобы после многократного исполнения гимна России, а также песен из репертуара Михаила Круга и Александра Новикова управленец сорвал голосовые связки и ушел на больничный, откуда выйдет уже на правительственный пост.

Из свердловских министров сделают «опричников»

Свердловские министры будут контролировать работу свердловских мэров. Как сообщает источник «URA.RU», по окончанию кампаний глав руководителям ведомств выпала задача стать опричниками для территорий. Чтобы обеспечить порядок в муниципалитетах, им позволено прибегать к самым жестким сценариям решения проблем. По информации «URA.RU», свердловское руководство считает, что победа «Единой России» на выборах и спокойная губернаторская кампания могут расслабить глав. А на носу выборы президента. Чтобы держать мэров в постоянном рабочем состоянии, министры регулярно будет выезжать в территории с проверками. На днях, например, министр спорта Леонид Рапопорт посетил Богданович, где проверял работу Владимира Москвина.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава аппарата Екатеринбургской гордумы станет вице-спикером

Сплетники выдвинули свою версию причины предстоящего возможного увольнения главы аппарата Екатеринбургской гордумы Светланы Григорьевой. Якобы ее попросили покинуть свой пост и перейти на руководящую должность в администрации губернатора, чтобы затем она летом 2018-го выдвинулась кандидатом в депутаты гордумы по округу действующего депутата Елены Дерягиной. Не исключено, что администрация города бросит все ресурсы на ее поддержку. Если она сможет избраться, то, скорее всего, займет пост-вице-спикера. Слухмейкеры говорят, что такой ход поможет первому заместителю губернатора Владимиру Тунгусову (к которому близка Григорьева) сохранить контроль над муниципальным парламентом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор екатеринбургского ЦПКиО получил двухминутную аудиенцию у Путина

Появились слухи, что директор екатеринбургского ЦПКиО Роман Шадрин неспроста опубликовал в соцсетях селфи с президентом РФ Владимиром Путиным после прошедшей на днях пресс-конференции главы государства. Якобы фотография была сделана после двухминутного приватного разговора муниципального чиновника с руководителем страны. Якобы Шадрин получил одобрение на реализацию некоего серьезного проекта. Есть версия, что подготовка к разговору велась в настолько секретном режиме, что Шадрин поехал в Москву на личном автомобиле, чтобы не попадаться в самолете или поезде на глаза лишним людям.

В Екатеринбурге уже подготовлены «карусели» для выборов в гордуму

Партийные слухмейкеры говорят, что некоторые потенциальные кандидаты в депутаты Екатеринбургской гордумы уже собрали команды специалистов, готовых организовывать «карусели» в ходе голосования. Есть слухи, что они проводят инструктаж рядовых агитаторов, которые будут обслуживать процесс скупки голосов. Но окончательное решение о применении этой «черной» технологии якобы пока не принято.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Список КПРФ на выборах в Екатеринбургскую гордуму возглавит коммунальщик

В политтусовке появились слухи, что свердловские коммунисты определились с лидером своего списка на предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы. Первую строчку в нем может занять директор ООО «Расчетный центр УЖК-ЖКО» Евгений Старокожев. Не исключено, что вместе с ним под красным флагом на выборы пойдут и другие представители коммунальной сферы. Однако, говорят инсайдеры, у инициативы о выдвижении Старокожева есть и влиятельные внутрипартийные противники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Справедливороссы» ищут спонсора своей предвыборной кампании

До свердловских сплетников дошла версия, что новый руководитель свердловского регионального отделения «Справедливой России» Геннадий Ушаков ищет влиятельного бизнесмена, который будет готов профинансировать участие партийцев в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы. Якобы это будет человек, ранее не имевший отношения к партии. Не исключено, что он приведет вместе с собой команду лояльных соратников, в связи с чем «справедливороссам» придется пересматривать ранее составленные ими черновики кандидатских списков.

Силовики сделали «китайское» предупреждение Ройзману…

Чиновники из окружения главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана рассказывают о кулуарных разговорах с «третьего» этажа. По слухам, при малейшей критике госрежима в стране Ройзманом снова заинтересуются силовики. Говорят, эта информация, ограничивающая свободу Ройзмана, мэра и блогера, крайне нервирует мэра.

На главу Екатеринбурга обиделись коллеги

На мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обиделись собственные коллеги — депутаты гордумы. По их словам, градоначальник повел себя странно, пригласив на открытие Музея наивного искусства (большая часть первой экспозиции составила личная коллекция мэра) только аппарат Думы и сотрудников мэрии. Говорят, с одной целью — мэр хотел укрепить отношения с главой аппарата думы Светланой Григорьевой, уходящей в администрацию губернатора. «Мог бы позвать и тех, с кем бок о бок представляет интересы избирателей», — бурчат депутаты.

Ройзман сразил школьников и родителей странным разбегом вкусов…

Екатеринбургские родители удивлены воспитательными методикам главы города Евгения Ройзмана. Рассказывают, что градоначальник периодически посещает школы с лекциями, содержание которых порой может удивить. Например, в один из таких визитов Ройзман поделился с подрастающим поколением своими одобрительными отзывами о баттле Гнойного и Оксимирона. Он признался, что смотрит рэп-поединки регулярно, и призвал детей последовать его примеру. Забавно, что ту же самую информацию мэр сообщал детям разных возрастов — как старшим, так и средним классам. Как на это реагировать, родители пока не понимают, но очевидно, что их это явно не прельщает.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евгений Артюх поборется за пост главы Арамиля

Появились слухи о возможном обострении политической ситуации в Арамиле. Говорят, что контролируемая политиком Евгением Артюхом группа депутатов местной думы готова организовать атаку на мэра Виталия Никитенко. Якобы поводом для этого станет спорная инициатива главы муниципалитета о проведении референдума о присоединении к Арамилю села Патрущи. Это село находится в соседнем Сысертском городском округе. Не исключено, что депутаты подвергнут эту идею резкой критике и поднимут вопрос о переизбрании мэра.

Улыбка и загар Носова вызвали зависть у бледных коллег

Коллеги с нескрываемой завистью перешептываются за спиной мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. На последней «тусовке» глав муниципалитетов в «Екатеринбург Экспо» они даже наградили его неформальным прозвищем «Мистер Нижний Голливуд». Таким, признаются, его делает непривычно смуглый для пасмурной уральской зимы цвет кожи и белоснежная улыбка. «Осталось только на Лисьей горе написать большие белые буквы, как в Голливуде, и завершить преображение», — зубоскалят заметно бледные на фоне тагильского коллеги мэры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В атомном городе зреют экологические протесты

Слухмейкеры говорят, что в ближайшее время по Новоуральску могут прокатиться экологические митинги. Якобы неназванные активисты пугают население проектом по строительству в городе нового завода по производству кремния. В частных разговорах рассказывается, что это производство может нанести существенный вред здоровью горожан. Есть версия, что сам проект строительства пока до конца не согласован.

Скандальный мэр уральского города ищет работу

Скандально известный мэр Богдановича Владимир Москвин останется безработным. По слухам, в областной администрации его неоднократно просили отказаться от участия в выборах. В качестве благодарности за лояльность даже обещали пост в одном из свердловских министерств. Тем не менее, мэр трижды ослушался.

В итоге 15 декабря конкурсная комиссия по выборам главы города лишила его возможности переизбраться, не допустив до голосования. О должности в кабмине речи не идет. Более того, по информации источников, за время мэрства Москвин испортил отношения с руководством ОАО «Огнеупоры», где трудился до этого. Поэтому туда ему также вход закрыт. Где в моногороде будет искать работу бывший мэр, непонятно.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В МУГИСО ждут последнего слова Сиволапа — как нигде

Говорят, что подсудимый бизнесмен Виталий Сиволап, которого обвиняют в убийстве судебного пристава, в последнем слове намерен детально раскрыть информацию по «делу Мингосимущества Свердловской области». Вскользь о том, что «деньги шли безналом на счета подконтрольных чиновникам фирм», он уже сказал. Теперь министерские с замиранием сердца ждут, что он назовет конкретику: суммы и название фирм. В ведомстве не исключают, что фирмы были зарегистрированы на кого-то из родственников еще действующих сотрудников. Для последних это будет означать мгновенное увольнение — говорят, что вице-губернатор Сергей Зырянов пытается сейчас найти в министерстве тех, кто еще сочувствует экс-министру Пьянкову, которого Сиволап и посадил.

Главе свердловского Росреестра готовят информационную войну

Проработавшему 10 месяцев на своем посту главе управления Росреестра по Свердловской области Игорю Цыганашу готовят неприятный сюрприз. Утверждается, что бывшее руководство ведомства совместно с коллегами из Кадастровой палаты намерены устроить новоиспеченному начальнику информационную войну. Логика в их действиях, безусловно, есть — прежний руководящий состав, обросший грузом сомнительной репутации, а потому смещенный со своих постов, не мог перетерпеть аппаратное поражение. Не имея возможности повлиять на своего сменщика внутри системы, обиженные готовят информационные «снаряды» для паблика — передавать их, как ожидается, будут и информагентства, и телеканалы, вплоть до федеральных. Впрочем, судя по прошедшей сегодня в «ТАСС. Урал» пресс-конференции, новый глава управления Росреестра к работе в информационном поле готов не меньше, чем к выполнению профессиональных обязанностей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За точечными застройщиками, всполошившими мэрию, оказался «Атомстройкомплекс»

Компания «ЮВА», которая собирается возводить высотку элитного класса в самом центре города, на Воеводина, 4 на самом деле аффилирована с «Атомстройкомплексом», уверенно говорят источники в строительной отрасли. Мол, в свое время компания собирала земельный банк по принципу «что свободно — то и наше», им удалось получить права аренды на этот участок неразграниченных земель и даже согласовать с МУГИСО проект высотки в центре города. Потом компания пошла в мэрию за документами, но там ей отказали.

«Но не по причине точечной застройки, а потому что тогда в самом разгаре было противостояние между „городом“ и „областью“ по земельным вопросам, и мэрия в принципе зарубала все, на что давало разрешение Мингосимущество», — смеются слухмейкеры. Теперь же «Атому» будут отказывать, потому что он в конфликте и с «городом», и с «областью».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщики с проблемами — «Брусника» и «Атомстройкомплекс» — объединяются

Говорят, что две крупные стройкомпании решили заключить альянс — речь идет о «Бруснике» и «Атомстройкомплексе». «У первой проблема — отвратительные площадки для застройки. У второй — конфликт с городом и областью: глава „Атомска“ Ананьев так и не понял, что против него играют городские власти», — судачат сплетники. Они рассказывают, что «Атомстройкомплекс» отдает «Бруснике» все больше проектов, как генподрядчику, это позволяет последней зарабатывать. «Но „Атомомстройкомплекс“ движим, разумеется, не альтруизмом. Ананьев уверен, что сотрудничество с тюменской „Брусникой“ поможет ему наладить общий язык с губернатором и его проблемы закончатся. Тогда и „Брусника“ будет не нужна».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ликвидатор МЧС» показал в Екатеринбурге свое истинное лицо

Уральские спасатели рассказывают, что поняли наконец логику действий их нового начальника — руководителя Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко (которому сейчас подчинено Главное управление МЧС по Свердловской области и Уральский поисково-спасательный отряд). На днях на встрече с коллективом отряда Диденко (который год назад прославился историей про прически спасателей и получил прозвище «ликвидатор» за расформирование Уральского регионального центра) рассказал о масштабных планах по освоению Арктики — созданию на Ямале филиала уральского спасотряда.

«Понятно, почему его не волнует ни судьба отдельных уволенных спасателей, ни целого подразделения, когда впереди такая перспектива по освоению десятков миллионов!» — судачат его недоброжелатели. Становится понятной и логика кадровых перестановок: начальника у ГУ МЧС до сих пор нет (а зачем?), а вот командир спасотряда (через который пойдут выделяемые средства) заменен на своего человека.

В МЧС — новая волна сокращений

Сокращения, которые сейчас идут повсеместно в МЧС, могут затронуть и верного помощника Диденко — начальника пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС Ирину Бутенко, которая всегда яростно защищала реноме своего шефа. Даже когда в СМИ проходили нелицеприятные для него публикации, Бутенко всегда добивалась от СМИ, чтобы ее комментарий присутствовал в текстах, чтобы уравновесить ситуацию. Однако на днях она на встрече с уральскими спасателями в Екатеринбурге призналась, что у нее через два месяца истекает контракт, и она не уверена, что он будет продлен. «Что поделаешь, везде идут сокращения!» — философски якобы замечает она коллегам.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» особенное отношение к собору Святой Екатерины

Во время совета глав, который прошел в МВЦ «Екатеринбург Экспо», чиновники обсуждали все, что угодно, лишь бы отвлечься от работы. В частности, их внимание привлекло огромное панно с видом на Екатеринбург, которое висит над входом в четвертый корпус выставочного центра. На гигантских фотообоях изображен центр уральской столицы. И вот неожиданность, рассуждали очевидцы, ровно на том месте где к 300-летию Екатеринбурга планируют построить собор Святой Екатерины между вентиляционной шахтой метро (небольшой кирпичный куб) и старой больницей — вырезан дверной проход, ведущий к туалетам. «Будут ли к постройке храма перепечатывать, интересно?» — задались вопросом особо любопытные чиновники.

Слухи Челябинской области

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Титов после Екатеринбурга отправится на Южный Урал

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов после того как побывает в Екатеринбурге, отправится в Челябинск. Правда, в отличие от столицы Среднего Урала, слухи о продаже билетов на встречу с Титовым никто не вбрасывает. А все прочее по такому же плану. Бизнес-омбудсмен озвучит своим соратникам по «Партии Роста» первые вводные по сбору подписей для выдвижения в президенты. Назовет ответственных, кто эти подписи будет собирать. Ну, и вероятно, предложит поучаствовать в финансировании его кампании на Южном Урале.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зюзину было выгодно сдаться

В Челябинске удивлены тем, что первым, кто согласился подписать экологическое соглашение с губернатором Борисом Дубровским, стал владелец «Мечела» Игорь Зюзин. В обмен на отмену налога на движимое имущество. Предприятия «Мечела», если верить экспертам, больше всех отравляют воздух в Челябинске. Для Игоря Зюзина расходы на современные дорогостоящие природоохранные установки могут влететь в копеечку. Но, говорят, олигарх прикинул и понял, что платить налог на движимое имущество будет дороже. Слишком велик подвижной состав на «Мечеле».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федечкин достучался до Донского

После того, как бывшего вице-губернатора Николая Сандакова пригласили на прием к прокурору области Александру Кондратьеву, все поверили в силу соцсетей. Мол, стоило бывшему чиновнику пожаловаться на своей странице в «Фейсбуке», что не может попасть на прием, как последовала реакция. Но, говорят, есть еще интереснее история. Больше месяца назад пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин выложил на своей странице пост, где призвал всех высказать предложения на тему передачи экологических полномочий с федерального уровня на региональный. И, даже без попадания в СМИ, распечатка с поста и всей дискуссии уже на следующий день попала на стол к министру природы РФ Сергею Донскому.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматова «съедает» работа

На форуме «Экотех» в Москве, в котором приняли участие спецпредставитель президента Сергей Иванов, министр Сергей Донской и губернатор Борис Дубровский, все обратили внимание, как похудел депутат Госдумы Владимир Бурматов. У него буквально ввались щеки, да и вид стал утомленным. Уже судачат, что депутат болен. Сам Бурматов всем отвечает, что работа на посту председателя комитета по экологии отнимает много сил. Приходится трудиться с раннего утра до позднего вечера. А со здоровьем все в порядке.

У Пязока заберут мандат?

В кулуарах Челябинска обсуждается, что у депутата Андрея Пязока, собственника «Речелстроя», могут забрать мандат. И это якобы не будет связано с уголовным делом по обманутым дольщикам. По слухам, у Пязока проблемы с декларацией и прокуратура скоро внесет представление в райсовет Тракторозаводского района, откуда он был делегирован в городскую думу. По новому закону депутаты должны рассмотреть представление и отправить к губернатору для принятия решения. Учитывая, как зол Борис Дубровский на Пязока, мало кто сомневается, то глава региона одним росчерком пера лишит собственника «Речелстроя» мандата. Правда, в самом райсовете пока никто об этом не слышал. А некоторые говорят, что до таких мер не дойдет, нарушения у Пязока в декларации пустяковые.

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

…, а он пошел в отказ

Что касается ареста Андрея Пязока, то болтают, что столь жесткое решение вызвано отказом бизнесмена дать показания на одного из бывших деловых партнеров Дмитрия Карабинцева. Чьей личностью якобы давно интересуются силовики. Тот, о котором идет речь, один из самых эффективных менеджеров в строительной сфере региона. Многие сомневаются, что на него возложат вину за обманутых дольщиков в Чурилово. Он разорвал отношения с Пязоком еще до проблем в «Речелстрое». А задержали Пязока просто потому, что на депутата дружно дали показания его менеджеры. Сам же он упорно отказывался сотрудничать со следствием, за что его и отправили в СИЗО.

На «Яркую жизнь» не могут найти инвестора

Говорят, что микрорайон «Яркая жизнь», где уже год не могут сдать три дома, на сегодняшний день самый проблемный в решении вопросов обманутых дольщиков. При этом дома в высокой степени готовности. Но найти стороннюю организацию, которая бы взялась за достройку, сложно. По слухам, это связано с конфликтом Антона Дудина и Григория Чурбакова, собственников «МАЙЛСТОУН ДЕВЕЛОПМЕНТ», застройщика «Яркой жизни». Дудин уехал летом в США и не собирается, судя по всему, возвращаться. Чурбаков стал фигурантом уголовного дела, отсидел несколько суток в ИВС и обещает достроить сам. Хотя жители уже потеряли всякую надежду. Чтобы кто-то пришел на помощь к Чурбакову, надо, чтобы собственники приняли совместное решение. А этого пока ждать не приходится.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочая неделя начнется с новым ректором

И.о ректора Южно-Уральского педагогическом университета представят коллективу вуза 18 декабря, в понедельник. На следующий день после того, как истекут полномочия у действующего ректора Владимира Садырина. Болтают, что для этого в Челябинск приедет инспектора Минобразования РФ. В ЮУГПУ уже звонили из Москвы и предупредили: «Готовьтесь!». Но имя временного руководителя так и не назвали. В вузе судачат, что если и. о. ректора станет доцент Челябинского госуниверситета Татьяна Чумаченко, то это связанно с ее диссертациями. Мол, Чумаченко писала научные работы о роли Русской православной церкви. А эта тема очень близка министру образования РФ Ольге Васильевой.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вышегородцев скупает тараканов

Председатель комиссии по экономике городской думы Челябинска Александр Вышегородцев стал покупать сушеных тараканов и кузнечиков. Когда коллеги уведи пакет с этой живностью в его кабинете, то очень удивились. Даже решили, что Вышегородцев покупает это экзотическое лакомство для себя. В Таиланде сушеные насекомые в большом почете. Но оказалось, что в семье депутата прибавление. Вышегородцеву подарили живого хамелеона. Кузнечики и тараканы покупаются для нового питомца. А хамелеона назвали Джанго.

Ревизоров оденут в форму

Что касается муниципальных КСП, то, по слухам, все ревизоры на местах скоро будут шить себе форму. Как в Контрольно-счетной палате области. Мол, форма дисциплинирует. Да и мундиры производят на чиновников, к которым приходят с проверкой, особое впечатление. В КСП Магнитогорска, к примеру, уже сшили себе мундиры, только серого цвета, а не синего, как у областников. Кстати, у председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Юрия Ветриченко синий мундир. Но этот мундир у него со времен работы в КСП области, а его нынешние подчиненные ходят в гражданском.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иванова ждет разбор полетов

На коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинска устроили взбучку руководителю горспортуправления Евгению Иванову из-за расходования бюджетных денег на подготовку спортсменов к соревнованиям. Аудиторы рассказывали о неэффективных тратах в присутствии директоров спортшкол. Теперь Иванов переживает, что отчет КСП попадет к депутатам, которые уже отклонили его предложение сделать платным фактически весь спорт в городе и «прославили» его идею в СМИ.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске составят карту незаконных объектов

В борьбе с нелегальными киосками и павильонами начали использовать экзотические инструменты. Депутаты гордумы Челябинска решили составить карту незаконных временных некапитальных объектов, о которых прекрасно известно, но их обходит стороной муниципальное учреждение «Городская среда». Такую карту планируется разместить в открытом доступе, дополнять и задавать вопросы, почему демонтируется один павильон, но не трогают соседний. Или почему демонтированный киоск вдруг возвращается на место чуть ли не на следующий день, как в случае с фруктовым ларьком по Комсомольскому проспекту, 85.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ФСБ едет московская проверка

Южноуральский истеблишмент обсуждает вторую за последние полгода проверку в управлении ФСБ по Челябинской области. Ревизоры из Москвы должны вот-вот приехать. Называются самые разные версии, зачем федеральное руководство затеяло новую проверку. Как оказалось, в «конторе», как называют ФСБ, и других силовых структурах это распространенная практика — через некоторое время после большой проверки вновь приезжают ревизоры и смотрят, исправлены ли выявленные недочеты.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Федеральная комиссия увязла в «неофициальной программе»

Тюменская околомузейная тусовка шепчется, что высокая комиссия из Министерства культуры России, прибыв в Тюмень, долгое время не могла добраться до главной цели своего визита — музейного комплекса имени Словцова.

«Принимающая сторона оказалась столь хлебосольной во время официальных и неофициальных мероприятий, что на основной пункт программы визита — проверку сохранности музейных коллекций после переезда фондов в новое здание, просто не хватило времени», — смеются злопыхатели. Инсайдеры утверждают, что на мажорной ноте проверяющие готовы подписать все заранее составленные местными чиновниками акты проверки.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском Следственном комитете грядут перемены…

Говорят, тюменским следователям придется прощаться со своим руководителем. Слухачи уверяют, что глава СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский уже готовится к переезду в Екатеринбург. «Пока приказ сверху не пришел, но это дело уже решенное, — шепчутся злопыхатели. — Место Богинского в Тюмени займет человек из Челябинска».

… работы лишится и супруга Богинского

Автор проекта о сносе ларьков замглавы администрации Тюмени Ирина Богинская потерпела очередное крушение собственной инициативы. Прокуратура опротестовала решение города о сносе ларьков. Напомним, что еще одно непопулярное решение Богинской о ликвидации в Тюмени уличной торговли, вызвало возмущение многих тюменских пенсионерок, торгующих на улицах плодами и овощами с собственных участков. Ходят слухи, что еще одна такая инициатива и Ирине Александрове не избежать расставания со своей должностью и даже родственные связи ей не помогут.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Казанцева собирается на пенсию

Тюменской ячейке КПРФ скоро придется решать свои кадровые проблемы. Говорят, что соратники по партии Тамары Казанцевой спят и видят занять ее место — руководителя местного отделения КПРФ, учитывая, что в ноябре ей исполнилось 70 лет, а кандидатов на эту должность предостаточно.

Одним из самых серьезных претендентов, по слухам, называют Ивана Левченко — депутата облдумы. Он независим финансово, не замечен в интригах, да и семью перевез в Тюмень, видимо, решив, обосноваться здесь надолго. Конкуренцию ему может составить соратник по партии и еще один депутат облдумы — Юрий Юхневич.

Николай Романов просто устал

Ходят слухи, что и заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов не собирается переизбираться на новый срок. Дело в том, что на комитете по экономической политике по вопросу концессии с «Тюмень Водоканал» депутат Романов в разгар обсуждения взял слово и заявил: «Мы тут все это обсуждаем — столько времени тратим, ведь решение принимать не нам». С одной стороны, вероятно, этим он выразил недовольство объемом решений, которые принимают городские депутаты, а с другой — озвучил отсутствие желания баллотироваться на новый срок, считают наблюдатели. Именно такие выводы сделали те, кто могут метить на выборах хотя бы на одну зарплатную и, видимо, вакантную должность в гордуме.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Областной думе не понимают заслуг Швецовой и Трубина

По слухам, в Тюменской областной думе неприятно удивлены стремительному карьерному росту Ольги Швецовой и Глеба Трубина, которые динамично вошли в состав общественного совета законодателей при Совете Федерации. Дело в том, что Глеб Трубин, практически сразу после окончания МГУ, попал на работу в Облдуму, а Ольга Шевцова не проработала в роли депутата и первого срока. В кулуарах шепчутся, что работа в общественном совете открывает перед Швецовой и Трубиным большие возможности за непонятные заслуги.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-глава областного департамента с боем прорывался на заседание Думы

Экс-директор департамента информационной политики, а ныне советник губернатора области Александр Новопашин стал потихоньку выпадать из актуальной повестки, уверяют сплетники. Находясь второй год на чисто декоративной должности с выполнением сугубо представительских функций, Новопашин еще некоторое время держал руку на пульсе событий и даже делал попытки возглавить Тюменский союз журналистов. Однако коллеги с каждым разом все меньше и меньше стали прислушиваться к мнению мэтра и учитывать его интересы. Злопыхатели шепчутся, что последней каплей, переполнившей чашу терпения Новопашина, стали интриги его недругов в аппарате областной Думы, которые «забыли» включить его в список приглашенных на очередное заседание. В итоге якобы экс-чиновнику пришлось уговаривать думских клерков пропустить его в региональное Заксобрание. «Теперь экс-глава областных СМИ намерен поставить вопрос перед руководством области о переводе его на какую-нибудь более весомую и уважаемую должность», — посмеиваются слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Что получил Пискайкин за слив своего законопроекта

Политические наблюдатели гадают, какие такие преференции сумел «отжать» у областных властей вице-спикер думы, бизнесмен Владимир Пискайкин. Усиленно продавливая изменения в регламент областной Думы, обязывающие вести прямую онлайн-трансляцию с заседаний комитетов, Владимир Пискайкин неожиданно в последний момент отозвал этот вопрос из повестки очередного заседания регионального парламента. Знатоки поговаривают, что Пискайкин за отказ от своих требований получил весомые «отступные» от региональных властей в виде преференций для своего бизнеса.

В Тобольске хотят лишить мэра премий и надбавок за весь год

Говорят, тобольские активисты хотят написать письмо губернатору с просьбой лишить главу города Владимира Мазура премий и надбавок за весь год. «По ежегодному рейтингу муниципалитетов Тобольск оказался в самом хвосте. Это показывает, как весь год работал Мазур», — якобы возмущаются местные активисты. — За такую работу не премии дают, а выговоры выписывают». Злопыхатели поговаривают, что в итоге Мазур и вправду может лишиться денег: похожая история в свое время произошла с прежним главой города Оленбергом, и ему пришлось вернуть премии в бюджет.

Фото: Василий Гришин © URA.RU

Тобольские полицейские в недоумении от приговора местному бизнесмену

Тоболяки, по слухам, были шокированы слишком мягким приговором местному 38-летнему бизнесмену, который напал на полицейских прямо во время благотворительной акции «Под флагом добра». «Директору строительной фирмы Сукиасяну дали условный срок, хотя любой другой на его месте получил бы по полной катушке, — шепчутся сплетники. — Не зря, видимо, бизнесмен поддерживает хорошие отношения с владельцами ресторана „Ани“, который уже много лет верхушка местной полиции использует как любимое место для проведения своих банкетов, торжеств и свадеб». Злопыхатели поговаривают, что рядовые полицейские от приговора тоже в недоумении. «Получается, что избранные дебоширы могут бить сотрудников МВД и отделаться условным сроком?», — шепчутся слухачи.

., и в МВД теперь ищут новых сотрудников

В полиции Тобольска появились свободные вакансии. Сплетники смеются, что виной тому якобы не самая умная кадровая политика прежнего руководства. «Когда местным МО МВД руководил Князев, в органы приехало несколько человек из Сочи, — уверяют слухачи. — Однако наш климат им показался совсем неприятным, и на днях последний из варягов покинул Тобольск навсегда». Злопыхатели, правда, уверяют, что причиной спешного отъезда стал совсем не климат — просто «сочинские» приезжали в Тобольск не работать, а получать звания. «Цель была достигнута, и с новыми звездочками все отчалили восвояси», — смеются тоболяки.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тобольским лесникам Новый год не в радость

Говорят, в тобольском лесничестве под Новый год спешно уничтожают документы. Якобы причиной стало то, что здесь регулярно, в обход закона, разрешали вырубку елок частным лицам. «В этом году тоже в виде исключения такие разрешения выдавали, — уверяют злопыхатели. — Однако бизнес, похоже, накрылся, и сейчас сотрудники активно «подчищают хвосты».

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистку, попросившую автограф у Путина, представят к награде…

Если верить слухам, руководство нефтяных компаний Югры намерено представить к производственной награде журналистку из Нижневартовского района Наталью Менщикову, предложившую в ходе пресс-конференции Владимира Путина присвоить своему муниципалитету статус «Район трудовой славы», а также попросившую у президента автограф. «Наталья — молодец! Заслуги нефтяников давно пора признать. Как хорошо, что эта девушка смогла попасть к президенту и поддержать наши интересы», — болтают добытчики «черного золота».

… и повысят на работе

По-своему планируют наградить Менщикову и муниципальные власти. В частности, как болтают сплетники, сейчас обсуждается возможное продвижение журналистки по службе. Поговаривают, что она займет пост директора «Телевидения Нижневартовского района».

Фото: Александр Рувинский

Южаков покинет регион раньше запланированного

По слухам в аппарате губернатора Натальи Комаровой, вице-губернатор Юрий Южаков покинет ХМАО сразу после Нового года, оставив департамент проектного управления без руководителя. По версии слухачей, Южаков не намерен ждать согласования новой должности.

Как ранее сообщало агентство, директор департамента проектного управления Юрий Южаков заявлен кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края. Окончательное решение по его назначению должно быть принято в апреле 2018 года.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Югорский «наноморс» превратят в водку

Как шепчутся резиденты «Технопарка высоких технологий», в учреждении разработали новый продукт, который планируют выпускать под грифом «Сделано в Югре». Согласно слухам, новым продуктом станет крепкий алкогольный напиток «Настойка на дарах тайги», который будет изготавливаться из дикоросов. По версии слухмейкеров, проект на разработку существует уже давно, однако на фоне общественных слушаний по поводу частичного сухого закона в ХМАО резиденты не спешили с его презентацией.

Напомним, предыдущая аналогичная разработка технопарка «Система по переработке дикоросов методом кавитации с очисткой воды цеолитовой установкой» (более известна как «наноморс») стала поводом для коррупционного скандала в ведомстве.

Чиновникам в ХМАО режут новогодние премии для отчета в правительство

Говорят, в ряде муниципалитетов Югры принято решение о снижении премий по итогам года. Сплетники судачат, что главы городов пошли на этот шаг для поднятия собственного рейтинга в глазах окружного правительства. «В округе принят курс на режим экономии бюджетных денег. Чем больше мэрам удастся сэкономить, пусть и на собственных сотрудниках, тем больше шансов у них сохранить собственные места. Главное, чтобы не забывали решать более актуальные проблемы на местах», — считают слухмейкеры.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

VIP Югры запасаются искусственными елками

Говорят, в ХМАО пришла мода на искусственные ели. По слухам, депутаты, чиновники, а также бизнесмены все чаще отказываются от настоящих деревьев в пользу рукотворного символа Нового года. Рассказывают, якобы это связано не с объявленным в России Годом экологии, а ленью югорских VIP. «Искусственные ели сейчас такого качества, что можно не сразу отличить от настоящих. Да и мороки меньше — собрал, поставил, после праздника убрал. И не надо убирать осыпавшиеся иголки», — иронизируют сплетники.

Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Застройщики бегут из югорской столицы

Как шепчутся застройщики Ханты-Мансийска, строить жилые дома в югорской столице стало не выгодно и опасно для бизнеса. По слухам, многие руководители строительных фирм приняли решение продолжить работу в других городах и регионах. «Готовые дома стоят и пустуют, квартиры никто не покупает, а кредиты платить надо, банки начинают требовать деньги. Мы не знаем, что нам делать и куда бежать», — судачат строители.

Родственники попрощались с телом другого человека из-за ошибки в морге

Жители Ханты-Мансийска жалуются на работу городского морга, который находится на территории Окружной клинической больницы. По версии слухачей, сотрудники морга перепутали тела умерших, и в результате ошибки близкие и родственники попрощались с другим человеком.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута ищет повод для судебных тяжб со СМИ…

В кулуарах обсуждают пиар-акцию главы Сургута, обратившегося в прокуратуру с заявлением на собственную команду. Говорят, в ряде СМИ это восприняли как возможную попытку найти основание для судебных исков. Якобы, если надзорное ведомство юридически не найдет нарушения законов, это может послужить администрации доказательством, что СМИ города оклеветали команду Шувалова.

…, а прокуратура нужна Шувалову для успокоения губернатора ХМАО

В Сургуте обсуждают и другую версию заявления Шувалова в прокуратуру. Говорят, якобы проверка нужна мэру, чтобы представить ее главе региона. Наталья Комарова недавно публично признала, что к мэрии Сургута есть вопросы, касающиеся приватизации муниципальных активов. «Губернатор четко показала, что держит ситуацию на контроле. Мэр не может не реагировать, поэтому обратился в прокуратуру. Будет смешно, если результаты проверки силовиков приведут к уголовному делу», — сплетничают слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром» пытается продать скандальный долгострой «Сургутнефтегазу»

Говорят, якобы газовики не оставляют надежды вернуть хотя бы часть средств, потраченных на возведение нового офисного здания «Газпром Переработки», которое выставлено на продажу после переезда компании в Санкт-Петербург. По слухам, газпромовцы ведут переговоры с руководством «Сургутнефтегаза», которые мог быть перевезти туда часть топ-менеджмента своих структур. «Деньги на выкуп есть только у нефтяников. Но „Сургутнефтегаз“ недостатка в площадях не испытывает, тем более, это здание находится далеко от головного офиса компании. Так что, видимо, все-таки придется подарить округу», — смеются слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские мэры украдут идею Трубецкого

По слухам, форум общественных инициатив, прошедший в Сургутском районе, может стать в следующем году мероприятием окружного уровня. Говорят, эту инициативу высоко оценили в правительстве ХМАО, о чем стало известно мэрам других территорий. Рассказывают, якобы в нескольких муниципалитетах уже запланировали подобные форумы в первые месяцы 2018-го года и даже обратились к Сургутскому району за помощью в организации мероприятий.

Молодые мамы из Нефтеюганска раскритиковали городской роддом

По слухам, родильное отделение больницы Нефтеюганска переживает не самые лучшие времена. По версии слухмейкеров, отделение регулярно закрывается, вынуждая будущих мам переезжать с этажа на этаж. Также слухачи жалуются на работу прачки, якобы молодые мамы вынуждены приносить с собой пеленки для новорожденных, что не соответствует нормам СЭС. Однако, по версии сотрудников медицинского учреждения, все эти слухи являются вымыслом впечатлительных и эмоциональных девушек.

Слухи ЯНАО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кобылкин заручился поддержкой Путина

Говорят, что Кобылкину все-таки удалось обсудить строительство Северного Широтного хода с президентом Владимиром Путным во время его недавнего визита на Ямал. По слухам, Владимир Путин высказал свою полную поддержку проекту. В кулуарах правительства Ямала наконец-то сменился тон разговоров об СШХ. Еще недавно о нем говорили с осторожностью, как о идее, а не реализуемом проекте.

Уверенности добавилось после большой пресс-конференции Путина. Прямым текстом президент о СШХ не говорил, но ямальские чиновники услышали в словах Путина подтверждение поддержки проекта. О строительстве заговорили, как о будущем, которое уже скоро можно будет пощупать руками. Слухмейкеры говорят, что от Кобылкина уже совсем скоро можно ждать громких заявлений о прогрессе в этом направлении. Не исключено, что о каких-то движениях он расскажет во время собственной большой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Успех «Ямал-СПГ» вскружил головы конкурентам

Успех компании «Новатэк» с арктическим проектом «Ямал СПГ» не дает покоя гиганту нефтяной промышленности корпорации «Роснефть». Инсайдеры говорят, что в Стратегии «Роснефть-2022», которую должны представить на совете директоров гиганта в скором времени, первым пунктом идет развитие производства СПГ в сотрудничестве с американской General Electric. Промышленное оборудование по сжижению газа этой компании используется и на заводе «Ямал СПГ». Из этого можно сделать вывод, что рекомендация главы государства сосредоточиться на скорейшем создании и внедрении российского промышленного оборудования сжижения природного газ, кое-кому, как всегда, не указ.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские чиновники готовятся к Новому году

В правительстве Ямала застопорилась работа и витает предпраздничное настроение. Чиновники делятся, что дел под конец года невпроворот. Но многие госслужащие обсуждают планы на длинные новогодние выходные. По слухам, значительная часть высокопоставленных руководителей собирается встречать 2018 год вне Ямала. Чиновники разъезжаются по своим квартирам в Тюмени, Москве, даже Омске. Некоторые решили провести праздники за пределами России. К слову, среди самых популярных в этом сезоне направлений у ямальских политиков — Германия и Франция.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Елену Кукушкину пригласили на «Первый» рассказать про «город Бундестаг»

Ходят слухи, что депутату Ямальского Заксобрания Елене Кукушкиной предложили выступить на главном телеканале страны в программе «Пусть говорят». Передача должна быть посвящена скандалу вокруг ямальского «школьника из бундестага». Кукушкина была первой, кто начал инициировать проведение проверок в гимназии Нового Уренгоя, где учится мальчик, а недавно еще прославилась благодаря своему обращению, где просит проверить выступление школьника в «городе Бундестаге». По неподтвержденной пока информации, в программе должны выступить сам школьник и родственники немецкого солдата, о котором он рассказывал в своем докладе. Другие слухачи утверждают, что съемки передачи отменили, потому что «сверху решили конфликт погасить и не развивать шумиху».

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат-бизнесмен устроил себе дорогой банкет в честь юбилея

Говорят, что депутат гордумы Салехарда Андраник Мкоян недавно с шиком отпраздновал свой 50-летний юбилей. Депутат, в свободное от принятия законом время, занимается строительным бизнесом и обслуживает несколько крупных госконтрактов. По слухам, праздничный банкет более сем на сотню человек по роскоши обошел даже столы, накрытые ямальским чиновникам на праздновании Дня округа. К народному избраннику в Салехард съехались друзья и родственники, среди приглашенных видели даже нескольких салехардских политиков, близких к депутату. И даже концертная программа была насыщенна родной депутату культурой. А атмосферу на празднике создавали не только местные деятели культуры, но даже несколько народных артистов Армении.

В Ноябрьске ищут авторов скандального баннера

На этой недели в городе Ноябрьск появился баннер «Власти города Ноябрьск убивают малый бизнес». По слухам, в его размещении власти заподозрили местного активиста, оппозиционера, ярого сторонника Навального, бывшего сотрудника местной «дочки» Газпрома Александра Бондарчука. Якобы бывший кандидат в депутаты гордумы никак не может простить мэру Ноябрьска старые обиды. Бондарчук считает, что именно глава администрации Алексей Романов виновен в его увольнении из «Газпромнефти».Так он периодически заявляет на своей странице в «ВК». То, что Бондарчук автор баннера, в администрации не сомневаются, вспоминая его страсть к размещению подобных агитационных материалов. А вот сам Бондарчук пока свою причастность к этому баннеру не подтвердил.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников следит за чиновниками

По слухам, сотрудники разных ведомств, в том числе и правительства Пермского края, придумали, как обойти ограничения по надбавкам к пенсии за выслугу лет. Закон, бьющий по карману бывших чиновников, вступит в силу с 1 января. А инициатива по ограничению принадлежит губернатору Максиму Решетникову, который решил приблизить экс-госслужащих к простому народу.

Так вот, возрастные чиновники пенсионного возраста теперь увольняются, оформляют пенсию, а затем возвращаются на прежние должности. Таким образом, надбавки они потом получат «по полной», ведь закон еще не действует. Как говорят, подобные аферы реализуются с позволения руководителей ряда министерств и ведомств.

Слухачи утверждают, что о подобных злоупотреблениях уже доложили Решетникову. Реакция, скорее всего, будет жесткой.

Политов похвастался надежной «крышей»

По словам осведомленных слухачей, «политический» заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов, несмотря на последние неудачи (в частности, громкий проигрыш «Единой России» на выборах депутатов Майского поселения), ведет себя очень уверенно. Как говорят, в кулуарах Политов заявляет, что занял свою должность совсем не благодаря губернатору, а по настоянию куратора Пермского края в администрации президента Сергея Невара.

Это придает чиновнику уверенность в том, что при любом исходе выборов президента в Прикамье ему удастся не только остаться на своем посту, но и возглавить администрацию. Видимо, по этой же причине Политов держится обособленно от прямого руководителя Яны Дорофеевой и директора территориального департамента Дмитрия Пучко. Зато, как говорят, по несколько раз в день чиновник советуется со своим московским покровителем.

Пучко выбрал себе две мишени

Ходят слухи, директор департамента администрации губернатора по взаимодействию с территориями Дмитрий Пучко начал аккуратную войну с вице-премьером Романом Кокшаровым и председателем Совета муниципальных образований Прикамья Александром Кузнецовым. Оба — «ветераны» пермской политики, причем весьма влиятельные.

Как говорят, Пучко столкнулся с тем, что многие главы активно консультируются с Кокшаровым и Кузнецовым. Причем после этих контактов руководители территорий почему-то оказываются в оппозиции администрации губернатора. Каковы причины такого поведения глав — непонятно.

Сплетники предполагают: Пучко пришел к выводу, что Кокшаров и Кузнецов ему вредят, поэтому принял принципиальное решение, как следует ослабить намеченных противников.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Абдуллина потеряла полномочия

Как сообщают слухачи, «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина стремительно теряет влияние, что может свидетельствовать о ее скорой отставке. Якобы от чиновницы активно пытается отбиться министерство социального развития. А министерство здравоохранения и вовсе ушло в свободное плавание.

Наблюдатели отмечают, что именно минздрав сейчас реализует множество серьезных проектов. И вице-премьер, разумеется, не может не принимать участия в масштабной работе. Поэтому вновь пошли разговоры о возможной скорой замене Абдуллиной.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев стал самым главным

Шептуны утверждают, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев продолжает усиливаться. Многие вопросы держит на личном контроле, в связи с чем значимость других чиновников тут же падает. Так, совсем редко стали видеть замминистра Михаила Мальцева. Многие уже сомневаются во влиятельности и советника губернатора Анатолия Зубарева.

По разговорам, риск для Матвеева заключается в том, что он приблизил к себе замминистра Янину Калину. А эта чиновница давно считается «агентом» Татьяны Абдуллиной и спикера Заксобрания Валерия Сухих. Впрочем, слухачи не сомневаются, что Матвеев уже успел разобраться, кто может быть полезен, а кто опасен.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гершанок и Зубарев придумали хитрую схему…

Слухмейкеры сообщают, что советник губернатора Анатолий Зубарев и министр по закупкам Лев Гершанок решили взять под контроль учреждения здравоохранения. Тема касается приобретения лекарств и расходных материалов, проведения ремонтных работ.

Рассказывают, что решено автономные учреждения (их было 20, а станет не больше трех) перевести в статус бюджетных. То есть больницы и другие организации социальной сферы лишатся самостоятельности, их экономика и руководство будут полностью подконтрольны учредителям — министерствам. И все поставщики учреждений тоже окажутся «под колпаком» чиновников. Удастся ли сэкономить бюджетные средства при помощи такой схемы — большой вопрос.

…, а Калясева отказывается контролировать закупки

Возникли сплетни, что в правительстве Прикамья появись сложности с созданием нового госучреждения «Центр организации закупок», которое фактически будет контролировать все закупки в регионе. Возглавить новую структуру собиралась Наталья Калясева, работавшая на должности заместителя министра финансов и начальника контрольно-ревизионного управления. Но теперь она якобы отказалась.

Как говорят, «Центр организации закупок» призван сломать привычную практику приобретения товаров по завышенным ценам. Поэтому в руководстве нужна «сильная рука». А кроме Калясевой подходящей кандидатуры не нашли.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов чем-то разгневан

Ходят слухи, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и Марат Бекмагамбетов, руководивший штабом пермских коммунистов в прошлом году, добились встречи с Максимом Решетниковым. Чего они хотели — неизвестно. Но, как говорят, разговор был коротким.

Судачат, что после встречи Скриванов «рвал и метал». Чем был разгневан парламентарий — история пока умалчивает. Впрочем, шептуны рассуждают, что у Скриванова не было и нет поводов для радости после отставки Виктора Басаргина.

Силовики заинтересовались пермским преподавателем

По слухам, пермская полиция проводит проверку в отношении старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права юридического факультета ПГНИУ Ивана Самылова. Компетентные органы проявляют интерес к его имущественному положению.

Как говорят, поводом для проверки стали незадекларированные доходы вузовского специалиста, которые длительное время поступали на десятки банковских карт, оформленных в разных банках на имя преподавателя. Якобы данные о заработке сотрудника ПГНИУ кардинально отличаются от его расходов, в частности по приобретенной недвижимости.

Также, по разговорам, проверки инициированы и в отношении контрагентов Самылова, известных пермских строительных компаний, с которыми он длительное время сотрудничал на «неофициальной основе». Есть подозрения, что трудовые отношения пытались формализовать через некое ООО «СтройФедерация». За это и зацепились компетентные органы.

Новый главврач взбудоражил одну из лучших поликлиник

Слухачи доносят, что в Городской клинической поликлинике Перми (учреждение всегда было на хорошем счету) теперь сложилась взрывоопасная атмосфера. Свою должность по причине предельного возраста оставила прежний главный врач — Лариса Евстифеева.

Теперь поликлинику возглавляет Ирина Плащевская. Причем назначение якобы пролоббировала замминистра здравоохранения Янина Калина. В короткое время в поликлинике сложилось очень недружелюбное отношение как к персоналу, так и к пациентам. Врачами командуют в стиле «подай — принеси», медсестер постоянно отчитывают за «неправильно» расставленные стулья и намеки на пыль на подоконнике.

Наблюдатели рассуждают, что это хороший пример того, как за месяц можно развалить одну из лучших поликлиник города.

Слухи Курганской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Зауралье боятся не оправдать ожиданий президента

В Курганской области начинаются жаркие дни перед выборами президента. Здесь гадают, какую квоту по сбору подписей выделят региону. Мероприятие это, по слухам, весьма хлопотное. Кроме того, как утверждают слухачи, многие уверены, что явка 70% для выборов в Зауралье — цифра недостижимая. «Все из области сбежали, голосовать некому», — сетуют сплетники.

Зарплату зауральским учителям пересмотрят

После всех скандалов с жалобами зауральских учителей на низкие зарплаты в регионе могут кардинально пересмотреть систему начисления зарплат. Как утверждают сплетники, планируется значительно увеличить оклад и снизить объем симулирующих выплат, чтобы на местах было меньше возможностей что-то напутать. Депутат Госдумы Александр Ильтяков, как говорят сплетники, также намерен довести дело до конца. Так что нерадивым чиновникам стоит опасаться за свои кресла, депутат настроен решительно, предупреждают слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зауральские полицейские будут судиться с «Первым каналом»

Новое громкое дело с сексуальными домогательствами в Звериноголовском, герои которого «засветились» в программе «Мужское и женское» на «Первом канале», как ожидается, получит продолжение. Сплетники рассказывают, что полицейские, которых обвинили в подлоге, уверены в своей правоте и готовы обратиться в суд из-за оскорбления, которое им нанес ведущий Александр Гордон.

В Кетово интрига с новым главой

Интересная интрига намечается на выборах главы «курганской рублевки». Сразу три претендента, по данным сплетников, имеют высокие шансы победить, поскольку имеют влиятельных покровителей. Среди них предприниматель Игорь Путин: рассказывают, что он уже встречался с руководством области и искал поддержки. Замглавы администрации Кетовского района Германа Хмелева считают ставленником депутата Евгения Кафеева, однако против него, по мнению слухачей, может сыграть возраст и состояние здоровья. Неожиданно «крепким» претендентом сплетники называют заместителя начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимира Архипова. В его пользу может сыграть даже его молодость. «Кетовчане устали от скандалов с уголовными делами и ждут перемен», — отмечают сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лакисова сдала Суханова

Глава Большечаусовского сельсовета Галина Лакисова, которая обвиняется в поделке документов и мошенничестве, по данным сплетников, сдала своего подельника — бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова. Рассмотрение дела Лакисовой Кетовским районным судом назначено на 19 декабря, слухачи утверждают, что Лакисова признала свою вину и суд будет проходить в особом порядке.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Водному союзу» дадут субсидию не сразу

Сплетники обсуждают странную ситуацию с выделением курганской мэрией субсидии «Водному союзу». По их мнению, все шаги уже известны наперед. «Не выделят денег — „Водный союз“ опять будет просить увеличить тариф, депутаты снова откажут», — предрекают слухачи. Уже после этого, по их мнению, будет выделена какая-то сумма на ремонт изношенных сетей в городе. «Зачем нужна такая канитель, непонятно. Может, мэр Сергей Руденко хочет, чтобы его поуговаривали», — говорят злые языки.

В Кургане разборки из-за елок

Елочные базары в этом году принесли в жизнь курганцев не только позитив. Как рассказывают слухачи, победители аукционов, на которых разыгрывались места для продажи новогоднего атрибута, оказались жертвой «наезда» одной из национальных диаспор. «Приехали азербайджанцы и жестко прессуют — говорят, что это их исконный бизнес, и козыряют именами высоких чиновников», — уточняют подробности слухмейкеры.

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