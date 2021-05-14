Ловим Дудя и гуляем по крупнейшим музеям онлайн

В сети появилась новая онлайн-игра «Пазть», где в стиле легендарной «Змейки» можно поймать Дудя и Варламова в автозак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

На этой неделе греть нас будет не только жаркое майское солнце, но и не менее огненные события онлайна, которые мы собрали для вас в новой Афише на эти выходные — от интеллектуальных литературных встреч, конференций и прогулок по музеям до дерзких компьютерных игр и актуальных фильмов.

6. Побывайте на литературном стендапе

15 мая в московском книжном клубе «Гиперион» пройдет шоу литературных стендапов «Кот Бродского», где подростки поговорят о книгах жанра young adult. Посмотреть выступление впервые можно будет и онлайн — на странице молодежного книжного движения «ЮФ». Узнать подробности, а также подать заявку на участие в проекте можно тут .

5. Познакомьтесь с технологиями будущего

15 мая в 13:00 состоится ежегодная отраслевая технологическая конференция THE EDTECH ADVENTURE, которая объединяет в себе открытую демонстрацию новых решений, профессиональные дискуссии о будущем, презентации высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательные и развлекательные программы для предпринимателей и всех, кому интересны стартапы.

daily.afisha.ru

4. Сыграйте в необычную современную игру

Отечественные разработчики выпустили игру «Пазть» — ремейк классической «Змейки». Отличие в том, что пользователь играет за автозак, а его задача — задержать как можно больше протестующих. На тупи встречаются самые разные персонажи — так поймать можно и Юру Дудя, и блогера Варламова, простого голубя или известного политика.

3. Оцените новинки кино

Вышел трейлер документально-постановочного фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и известном всему миру правозащитнике Андрее Сахарове. Ролик можно посмотреть на ютьюбе, но приурочен к 100-летнему юбилею со дня рождения Сахарова. За основу картины взята реальная фото- и видеохроника, а также мемуары ученого. С 21 мая «Сахаров. Две жизни» станет доступен на платформе Kion.

2. Посмотрите на разных Иванов

15 мая в прокат выходит альманах вдохновляющих историй, закрученных вокруг героев по имени Иван — писателей, студентов, учителей, маленьких мальчиков и старичков. «Иваново счастье» — это переработанная для выпуска в прокат версия нашумевшего альманаха «Иваны, помнящие свое родство» от екатеринбургского режиссера Ивана Соснина и агентства Red Pepper Film.

1. Погуляйте по музеям онлайн и оффлайн

В эти выходные популярный культурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» отметит свое 15-летие. Всего в юбилейной программе поучаствуют 150 выставочных пространств Урала. Специально для юбилейной «Ночи музеев» музеи из других городов записали онлайн-экскурсии по своим экспозициям —проект «Прогулки по музеям России» объединил «Петергоф» и «Царское село», «Музей черепов и скелетов» и музей кошек «Мурариум», аутентичные краеведческие музеи из глубинки и Музей Мирового океана.

Бонус оффлайн: 15 мая театр «Современник» в рамках своего 65-летия покажет спектакль «Вечно живые. История в лицах», осмысляющий рождение театра. Постановка будет сыграна всего один раз и соберет на сцене практически всю труппу. В работе использованы документы из архива «Современника» и личные воспоминания артистов, стоявших у его истоков.