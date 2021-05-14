Ловим Дудя и гуляем по крупнейшим музеям онлайн

На этой неделе греть нас будет не только жаркое майское солнце, но и не менее огненные события онлайна, которые мы собрали для вас в новой Афише на эти выходные — от интеллектуальных литературных встреч, конференций и прогулок по музеям до дерзких компьютерных игр и актуальных фильмов.
6. Побывайте на литературном стендапе
15 мая в московском книжном клубе «Гиперион» пройдет шоу литературных стендапов «Кот Бродского», где подростки поговорят о книгах жанра young adult. Посмотреть выступление впервые можно будет и онлайн —
5. Познакомьтесь с технологиями будущего
15 мая в 13:00 состоится ежегодная отраслевая технологическая конференция THE EDTECH ADVENTURE, которая объединяет в себе открытую демонстрацию новых решений, профессиональные дискуссии о будущем, презентации высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательные и развлекательные программы для предпринимателей и всех, кому интересны стартапы.
4. Сыграйте в необычную современную игру
Отечественные разработчики выпустили игру
3. Оцените новинки кино
Вышел трейлер документально-постановочного фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и известном всему миру правозащитнике Андрее Сахарове. Ролик можно
2. Посмотрите на разных Иванов
15 мая в прокат выходит альманах вдохновляющих историй, закрученных вокруг героев по имени Иван — писателей, студентов, учителей, маленьких мальчиков и старичков. «Иваново счастье» — это переработанная для выпуска в прокат версия нашумевшего альманаха «Иваны, помнящие свое родство» от екатеринбургского режиссера Ивана Соснина и агентства Red Pepper Film.
1. Погуляйте по музеям онлайн и оффлайн
В эти выходные популярный культурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» отметит свое 15-летие. Всего в юбилейной программе поучаствуют 150 выставочных пространств Урала. Специально для юбилейной «Ночи музеев» музеи из других городов записали онлайн-экскурсии по своим экспозициям —проект «Прогулки по музеям России» объединил «Петергоф» и «Царское село», «Музей черепов и скелетов» и музей кошек «Мурариум», аутентичные краеведческие музеи из глубинки и Музей Мирового океана.
Бонус оффлайн: 15 мая театр «Современник» в рамках своего 65-летия покажет спектакль «Вечно живые. История в лицах», осмысляющий рождение театра. Постановка будет сыграна всего один раз и соберет на сцене практически всю труппу. В работе использованы документы из архива «Современника» и личные воспоминания артистов, стоявших у его истоков.
План на понедельник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в