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18 мая 2017
12:43  18 мая 2017 0

В Москве «прошлись» по уральским вузам. Тюменский госуниверситет попал в «белый список» замминистра образования

Здания. Тюмень, университет, тюмгу
Тюменский вуз похвалили в МосквеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский вуз — участник федерального проекта 5-100 — был отмечен на форуме проекта в Москве. Замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова похвалила ТюмГУ, пояснив, что вуз «хорошо проявляет себя» в рамках проекта.

Семинар-конференция проекта 5-100 открылся в РУДН в Москве. Огородова заявила, что сейчас 5-100 находится на экваторе: если первой половине проекта был задан верный вектор, то и вторая должна стать результативной. При этом, как пишет РИА «Новости», некоторые участники проекта умудрились ухудшить свои показатели.

В частности, отметил замминистра, это Уральский федеральный университет и Нижегородский университет. Говоря о плохих результатах вузов, Огородова пояснила, что некоторые из учебных заведений замечены в «плохих публикациях в некачественных журналах» и «высоком уровне самоцитирования» — здесь «отличились», в частности, Казанский и Балтийский федеральные университеты.

При этом, говоря о публикационной активности вузов, в числе лидеров «белого списка» замминистра назвала Тюменский госуниверситет. «Мы видим, как хорошо проявляют себя Тюменский государственный университет и РУДН, хотя это университеты «второй волны», которые находятся в менее выгодных условиях по сравнению с университетами «первой волны», — заявила Огородова.

Министр отметил, что данные по цитированию будут учтены при распределении субсидий среди университетов проекта 5-100 осенью 2017 года.

Надежда Карташова
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