В 2017 году ПАО «СУЭНКО» направило 38,7 миллиона рублей на покупку спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, и прочих средств защиты, инструментов и приспособлений, необходимых для безопасного проведения работ на энергообъектах. Всего в бюджете СУЭНКО заложено 67,2 миллиона рублей на мероприятия по охране труда в Тюменской и Курганской областях. В компании говорят, что обеспечить безопасность персонала — это важнейшая задача, которая стоит перед энергетиками.
Результаты курганского областного конкурса «Лучший специалист по охране труда в 2017 году» подтвердили высокий уровень подготовки сотрудников служб, отвечающих за это направление деятельности. Победу в конкурсе одержал 26-летний руководитель СПКиОТ филиала Шадринские электрические сети Жаныбек Бекмагамбетов.
«В Шадринских электрических сетях охрана труда и производственный контроль на достойном уровне, поэтому на конкурсе я чувствовал себя уверенно: все задания — это наша повседневная работа. Главное для меня было не занять первое место, а проверить свой профессиональный уровень», — прокомментировал свое участие Бекмагамбетов.
1 ноября 2017 года директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин подписал приказ о назначении Жаныбека Бекмагамбетова начальником службы производственного контроля и охраны труда филиала ШЭС.