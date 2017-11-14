21:00 14 ноября 2017 0

УК начали выбивать долги с жильцов грубой силой Фото: depositphotos.com © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 14 ноября. И вот главное к этому часу:

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия «угрожает мировому порядку». Читайте, почему премьер Великобритании решила поймать хайп на России и как Запад с США пытаются оправдать свое вмешательство в выборы русского президента.

Россия отдала Казахстану 11,6 тысячи гектаров земли рядом с Байконуром. Документ о передаче подписали в Челябинске.

В Топливном союзе объяснили, почему в России рекордно выросли цены на бензин. Эксперты «URA.RU» считают, что рост стоимости топлива не остановить и в скором времени машины для россиян станут роскошью.

70 регионов России рискуют обанкротиться из-за новых правил министерства финансов о реструктуризации бюджетных кредитов. Мы выяснили, для чего Минфин выдвинул условия, которые губернаторы никогда не смогут выполнить.

В Екатеринбурге электрики избили жильца за мнимые долги. Управляющая компания требует оплаты за отопление, которого не было в доме мужчины два года.

«Дядя Вова, мы с тобой!», — депутат Госдумы вместе со школьниками спела о готовности идти в бой за Путина. У нас самое милое патриотическое видео.