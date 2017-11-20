21:00 20 ноября 2017 0

Скандал с выступлением российского школьника в Бундестаге набирает обороты Илья Московец © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 20 ноября. И вот главные новости дня:

Школьник, учащийся в гимназии под патронажем «Газпрома» выступил с речью в бундестаге и пожалел немецких солдат. И тут понеслось: его раскритиковали в Совфеде, пожаловались в ФСБ, а вот мэр города за него заступился.

Медведев и Сечин 21 ноября прилетят на вертолете на закрытый объект в ХМАО. У нас эксклюзивное видео объекта.

«Первый канал» обвинили в «одурачивании» зрителей. Нестыковку нашли в шоу «Я могу!» с Леонидом Якубовичем.

Мать полковника Захарченко складывала миллионы сына столбиком в школьной тетради. Впрочем, когда «тайное» стало явным, мать и сестра полковника-миллиардера уехали за границу.

В российском интернете запретят пропаганду криминальной субкультуры АУЕ. Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке блокировать незаконные ресурсы.

В Зауралье предложили необычным способ борьбы с алкоголизацией населения. Продавать алкоголь по 15 минут в день.