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20 ноября 2017
21:00  20 ноября 2017 0

«Первый канал» обвинили во лжи, школьник пожалел немецких солдат, пропаганду АУЕ запретят. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Скандал с выступлением российского школьника в Бундестаге набирает оборотыИлья Московец © URA.RU

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Сегодня 20 ноября. И вот главные новости дня:

Школьник, учащийся в гимназии под патронажем «Газпрома» выступил с речью в бундестаге и пожалел немецких солдат. И тут понеслось: его раскритиковали в Совфеде, пожаловались в ФСБ, а вот мэр города за него заступился.

Медведев и Сечин 21 ноября прилетят на вертолете на закрытый объект в ХМАО. У нас эксклюзивное видео объекта.

«Первый канал» обвинили в «одурачивании» зрителей. Нестыковку нашли в шоу «Я могу!» с Леонидом Якубовичем.

Мать полковника Захарченко складывала миллионы сына столбиком в школьной тетради. Впрочем, когда «тайное» стало явным, мать и сестра полковника-миллиардера уехали за границу.

В российском интернете запретят пропаганду криминальной субкультуры АУЕ. Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке блокировать незаконные ресурсы.

В Зауралье предложили необычным способ борьбы с алкоголизацией населения. Продавать алкоголь по 15 минут в день.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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