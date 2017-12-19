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19 декабря 2017
16:49  19 декабря 2017 1

Антидопинговый скандал может ударить по амбициям Ямала

Ямальская команда традиционно одна из лидеров Арктических игр, 2016 годФото: «Вести.ру»

Ямал борется за проведение Арктических зимних игр, но антидопинговый скандал может перечеркнуть спортивные амбиции региона. Об этом рассказал заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров в интервью ТАСС. Округ подал заявку на проведение у себя Arctic Winter Games в 2024 году. Заявку должны были рассмотреть в сентябре, но принятие решение отложили до весны 2018 года, когда очередные, двадцать пятые Арктические игры, пройдут в Канаде.

Информационное агентство сообщает о том, что решение МОК об участии России в Олимпиаде 2018 может повлиять на рассмотрение заявки Ямала и участие российских спортсменов в Арктических зимних играх 2018 года. Об этом переживают власти округа. «Уже состоялся разговор с президентом Арктических зимних игр, узнавали, нет ли у них там каких-то приказов, чтобы на таком мероприятии гимн России не звучал. Потому что, если нам скажут, что гимн России звучать не будет, то я думаю, что мы, к сожалению, откажемся от участия», — приводит агентство слова вице-губернатора ЯНАО.

Надо отметить, что команда Ямала всегда более чем успешно представляет Россию на Арктических зимних играх. И, как говорит, Мажаров, канадские, американские, гренландские спортсмены и тренеры очень поддерживают заявку на проведение игр в России и очень хотят приехать на Ямал.

До этого игры проводились исключительно в Америке, Канаде и Гренландии. Проведение игр исключительно в этих странах прописано в Уставе Arctic Winter Games, который не менялся 40 лет. Чтобы удовлетворить заявку Ямала на проведение игр в России, нужно внести поправки в этот документ. Организаторы обещают вернуться к этому весной 2018 года. В Арктических зимних играх традиционно участвуют спортсмены из Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции и Норвегии. Российское участие в играх началось с 2004 года и представлено ямальскими спортсменами. За это время спортсмены команды Ямала завоевали 478 медалей.

Специально для проведения представительных спортивных соревнований, в том числе Арктических игр, в Салехарде строится огромный спортивный комплекс «Ямал-Арена». В столице ЯНАО надеются принять игры в 2024 году.

Сергей Мороз
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