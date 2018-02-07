18:57 07 февраля 2018 0

Татуировщик знакомился со своими жертвами в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские оперативники задержали на территории Прикубанского района Краснодарского края мужчину, подозреваемого в убийстве женщины-продавца магазина сети «Пятерочка», матери двоих детей. Жительница Белоярского района Свердловской области Мария познакомилась в соцсети с мужчиной, назвавшимся мастером по рисованию татуировок, пригласила его к себе домой девятого ноября 2017 года. Во время встречи татуировщик убил женщину. После убийства подозреваемый подался в бега.

«Сначала он „залег на дно“ в Екатеринбурге, затем — в Перми, потом — в Москве, после чего — в Сочи, и лишь после этого — в частном секторе Краснодара. Передвигаться скрытно по стране ему помогал сервис попутчиков BlaBlaCar», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным силовиков, в период, пока мужчина скрывался, он под видом татуировщика входил в доверие к людям, а потом грабил их. «Приходил к девушкам домой и отправлял их в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи, — пояснил Горелых. — Оперативникам уголовного розыска пришлось действовать по принципу „ловли на живца“ и самим подавать объявление в интернете о желании сделать рисунок на теле».

Таким образом удалось вычислить местонахождение подозреваемого. Во время облавы, когда за ним уже пришли, пытаясь скрыться, татуировщик целую ночь прятался от полицейских на улице в частном секторе в одних трусах и носках. Поймать подозреваемого свердловским сыщикам помогли коллеги из Краснодара.

«Следователи СКР по городу Заречному предъявили обвинение по статье „убийство“ 36-летнему уроженцу города Каменск-Уральский», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.