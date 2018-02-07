{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
Главные новости 
18:57  07 февраля 2018 0

Уральские сыщики «на живца» поймали убийцу-татуировщика

Тату-мастера салона татуировки Elite Tattoo. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату
Татуировщик знакомился со своими жертвами в соцсетяхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские оперативники задержали на территории Прикубанского района Краснодарского края мужчину, подозреваемого в убийстве женщины-продавца магазина сети «Пятерочка», матери двоих детей. Жительница Белоярского района Свердловской области Мария познакомилась в соцсети с мужчиной, назвавшимся мастером по рисованию татуировок, пригласила его к себе домой девятого ноября 2017 года. Во время встречи татуировщик убил женщину. После убийства подозреваемый подался в бега.

«Сначала он „залег на дно“ в Екатеринбурге, затем — в Перми, потом — в Москве, после чего — в Сочи, и лишь после этого — в частном секторе Краснодара. Передвигаться скрытно по стране ему помогал сервис попутчиков BlaBlaCar», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным силовиков, в период, пока мужчина скрывался, он под видом татуировщика входил в доверие к людям, а потом грабил их. «Приходил к девушкам домой и отправлял их в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи, — пояснил Горелых. — Оперативникам уголовного розыска пришлось действовать по принципу „ловли на живца“ и самим подавать объявление в интернете о желании сделать рисунок на теле».

Таким образом удалось вычислить местонахождение подозреваемого. Во время облавы, когда за ним уже пришли, пытаясь скрыться, татуировщик целую ночь прятался от полицейских на улице в частном секторе в одних трусах и носках. Поймать подозреваемого свердловским сыщикам помогли коллеги из Краснодара.

«Следователи СКР по городу Заречному предъявили обвинение по статье „убийство“ 36-летнему уроженцу города Каменск-Уральский», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров