16:24 06 марта 2018 7

Новые банкноты принципиально отличаются от старых купюр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на то, что банкоматы в городе не принимают новые купюры номиналом 2000 рублей, хотя они поступили в обращение еще в октябре 2017-го. В банках же указывают, что столкнулись со сложностями при перепрограммировании техники.

Ранее горожане сообщали «URA.RU», что не могут внести двухтысячные купюры в банкоматы Сбербанка. Тогда в пресс-службе уральского отделения кредитной организации нашему агентству говорили: «В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания».

И хотя на дворе уже март, некоторые банкоматы до сих пор «выплевывают» новые купюры. «На днях я пыталась заплатить через банкомат Сбербанка за ипотеку, но он отказался принимать купюры. Ладно, если у человека есть возможность снять другие банкноты или в кассу обратиться. А если нет? Не очень хочется просрочить кредит», — сказал читатель «URA.RU». В пресс-службе уральского Сбербанка нашему агентству ответили, что по новым прогнозам перепрограммировать все банкоматы в городе удастся к 1 апреля.

В банках уральцам предлагают идти на кассу, если банкомат «выплевывает» купюры Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Банкноты нового образца имеют определенный набор параметров, принципиально отличающий их от старых купюр — типоразмер, дизайн, элементы защиты от подделки и многое другое. Для того, чтобы машины могли сличать эти и другие факторы, необходимо создать фактически новую программу распознавания, а затем загрузить ее в устройства самообслуживания. Учитывая, что только в уральском банке „Сбербанка“ насчитывается 6 200 устройств самообслуживания, процедура оказывается относительно длительной. Тем не менее, сегодня 72% банкоматов уже принимают новые банкноты», — сказали в банке.

Читатели «URA.RU» указывают, что аналогичные сложности есть и у клиентов других федеральных банков в Екатеринбурге, например, у ВТБ. В пресс-службе этой организации нашему агентству сообщили, что по всей стране банк завершит оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами в первой половине 2018 года. Уточнить ситуацию конкретно по Свердловской области здесь не смогли.