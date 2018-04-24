11:51 24 апреля 2018 1

Девушка показала на публике кольцо на безымянном пальце Фото: «Инстаграм», irinashaykmexicanfans

Уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк продолжает создавать слухи вокруг своей личной жизни. 32-летняя модель опубликовала фотографии рядом со свадебным платьем. Внимание большинства подписчиков instagram-аккаунта Шейк привлекло кольцо с крупным зеленым камнем на безымянном пальце правой руки модели.

Уже позже стало известно, что модель приняла участие в мероприятии испанского модного дома, прошедшего в рамках Недели свадебной моды в Барселоне. Шейк появилась на публике в черном костюме с глубоким декольте, а на безымянном пальце красавицы действительно красовалось кольцо, пишет StarHit.

Ирина Шейк состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером с апреля 2015 года. В марте прошлого года у пары родилась дочь, после чего Шейк и Купер стали выкладывать фото с совместных семейных прогулок. Официально о факте свадьбы до сих пор не сообщается.