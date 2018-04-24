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24 апреля 2018
11:51  24 апреля 2018 1

Ирину Шейк поздравили с помолвкой. ФОТО

Девушка показала на публике кольцо на безымянном пальцеФото: «Инстаграм», irinashaykmexicanfans

Уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк продолжает создавать слухи вокруг своей личной жизни. 32-летняя модель опубликовала фотографии рядом со свадебным платьем. Внимание большинства подписчиков instagram-аккаунта Шейк привлекло кольцо с крупным зеленым камнем на безымянном пальце правой руки модели.

Уже позже стало известно, что модель приняла участие в мероприятии испанского модного дома, прошедшего в рамках Недели свадебной моды в Барселоне. Шейк появилась на публике в черном костюме с глубоким декольте, а на безымянном пальце красавицы действительно красовалось кольцо, пишет StarHit.

Ирина Шейк состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером с апреля 2015 года. В марте прошлого года у пары родилась дочь, после чего Шейк и Купер стали выкладывать фото с совместных семейных прогулок. Официально о факте свадьбы до сих пор не сообщается.

Павел Маркуш
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