Водителям разрешили не уступать дорогу, выезжая из двора

Такое решение приняли из-за интересного судебного случая Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Верховный суд объяснил, когда водители могут не уступать дорогу, выезжая на улицу из двора. Кроме того, при определенных условиях автомобилисты даже могут игнорировать соответствующий дорожный знак.

Ситуацию в Верховном суде подробно разобрали из-за случая, произошедшего в Перми, уточняет «Российская газета». Местная жительница по фамилии Борисова выезжала из двора на улицу с односторонним движением. Она делала это под соответствующим знаком «Уступите дорогу». Девушка пропустила всех, кого могла, и выехала из двора. Но внезапно в нее врезался гражданин Бартоломей, который двигался по встречной полосе, то есть практически в лоб всем автомобилям.

Прибывший на место наряд ГИБДД зафиксировал детали аварии в протоколе и выписал Бартоломею штраф за нарушение Правил дорожного движения по части 3 статьи 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»). Мужчина, ехавший по односторонке навстречу машинам, с наказанием согласился. При этом саму Борисову оштрафовали на 500 рублей за то, что она не уступила дорогу.

Свердловский районный суд Перми, Пермский краевой суд, а затем и заместителя председателя краевого суда такое решение не смутило. И тогда Борисова решила дойти до Верховного суда. Там обратили внимание на ПДД, по которым уступать дорогу нужно тем участникам движения, которые имеют преимущество. Бартоломей, нарушивший правила еще до момента аварии, любых преимуществ лишился. В итоге все постановления, акты ГИБДД и судебные решения в отношении Борисовой Верховный суд отменил.