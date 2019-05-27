Михалкова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 04:32
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия
Юлия Михалкова побывала на Каннском кинофестивалеФото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Снимок с мероприятия на набережной Круазет в Париже она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции. И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха!», — написала она под фотографией, добавив, что больше всего ее впечатлил фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано

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