Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Снимок с мероприятия на набережной Круазет в Париже она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции. И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха!», — написала она под фотографией, добавив, что больше всего ее впечатлил фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано