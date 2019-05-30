29 мая 2019

Звезда «Реальных пацанов» удивил курганцев фотографией с Тарзаном. «В нашей дыре что делаешь?»

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 07:53
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Машка и Вован из «Реальных пацанов» приехали на гастроли в КурганФото: Владимир Селиванов, Instagram

Актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов выложил на своей странице в Instagram снимок со стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. Совместное фото удивило фанатов актера.

Селиванов, родившийся в пермском городе Лысьва, опубликовал снимок из гримерки. Он позирует, сидя на стуле, раскинув руки. Рядом с ним стоит Тарзан с телефоном в руке. Оба отражаются в зеркалах. Звезда «Реальных пацанов» уточнил, что находится на гастролях в Кургане. «Спасибо за ваш теплый прием. Эти зеркала, как символ бесконечной благодарности за ваш искренний отклик», — написал актер в посте.

Пользователи удивились заезжим гостям. «В нашей дыре что делаешь?», — спросил mr_sinister. «Мастер класс?», — поинтересовался sergeigorni. «Крутые», — добавил sevazvezdin. «Сегодня была на вашем спектакле в Кургане! Спасибо! Вы настоящий!», — прокомментировала пост manapereverzeva45rus.

Ранее Тарзан анонсировал в соцсетях спектакль-комедию «Муж на час». В постановке они играют с Владимиром Селивановым и еще одной актрисой из «Реальных пацанов» Марией Шекуновой.

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