Utair разрешили летать из Перми по новому маршруту

Авиакомпания «ЮТэйр» (Utair) получила разрешение на выполнение рейсов по маршруту Пермь — Мюнхен. Информация об этом размещена на официальном сайте Росавиации.
«Полеты будут совершаться два раза в неделю», — говорится в документе. Предполагаемая стоимость билетов на данный рейс пока не уточняется.
Ранее о возможности открытия субсидируемого рейса в Мюнхен говорил пермский губернатор Максим Решетников. Полеты планировали запустить осенью. Однако о том, что полеты в Мюнхен из столицы Прикамья будет осуществлять именно авиакомпания Utair, стало известно лишь сейчас.
В августе авиакомпания Utair попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить действия Росавиации после отказа допустить перевозчика к маршрутам, ранее обслуживавшимся обанкротившейся «Трансаэро». В Utair считают, что процедура распределения маршрутов была организована так, что в ней не смогли участвовать все заинтересованные игроки рынка.