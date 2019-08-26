Utair разрешили летать из Перми по новому маршруту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, экипаж, заправка самолета, ютэир, самолет, боинг 767, ютейр
Росавиация разрешила компании Utair летать из Перми в МюнхенФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания «ЮТэйр» (Utair) получила разрешение на выполнение рейсов по маршруту Пермь — Мюнхен. Информация об этом размещена на официальном сайте Росавиации.

«Полеты будут совершаться два раза в неделю», — говорится в документе. Предполагаемая стоимость билетов на данный рейс пока не уточняется.

Ранее о возможности открытия субсидируемого рейса в Мюнхен говорил пермский губернатор Максим Решетников. Полеты планировали запустить осенью. Однако о том, что полеты в Мюнхен из столицы Прикамья будет осуществлять именно авиакомпания Utair, стало известно лишь сейчас.

В августе авиакомпания Utair попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить действия Росавиации после отказа допустить перевозчика к маршрутам, ранее обслуживавшимся обанкротившейся «Трансаэро». В Utair считают, что процедура распределения маршрутов была организована так, что в ней не смогли участвовать все заинтересованные игроки рынка.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...