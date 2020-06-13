В Екатеринбурге развернули огромные флаги России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вся страна сегодня отпраздновала День России. В условиях коронавируса, когда массовые мероприятия еще представляют опасность, россияне разными способами поздравляли Родину. URA.RU составило для вас подборку фотографий и видеороликов о том, как страна отметила 12 июня.

В Москве прошел главный концерт праздника «Мы вместе!». На одной площадке выступили Лев Лещенко, Николай Басков, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие исполнители.

Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

В центре Екатеринбурга на Плотинке активисты движения «Молодежка ОНФ» развернули два огромных флага России. Их размер 10 на 30 метров.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

А личный состав Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России принял участие во Всероссийской акции «Окна России». Курсанты и студенты пели гимн страны из окон общежития на территории вуза.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед исполнением гимна шесть курсантов института были приведены к присяге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завершением праздника в уральской столице стало световое шоу. Главную городскую площадь (1905 года) и фасад здания администрации подсветили триколором.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени также можно было не выходить из дома, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Артисты выступали на платформе автомобиля, а петь им помогали жильцы ближайших домов.

Фото: VK, Тюменская область

Фото: VK, Тюменская область

На Ямале решили присоединиться к другой праздничной акции — Russian Dance. Вот такой зажигательный ролик подготовили в Ноябрьске ко Дню России.

В Пермском крае отмечают сразу два праздника: День России и День Города Перми. В столице региона решили поздравить врачей и поддержать их в непростое время. Дождь не помешал артистам подарить медикам хорошее настроение.

Фото: VK, Министерство культуры Пермского края

Фото: VK, Министерство культуры Пермского края

Представители национальных общественных объединений Нижневартовска (ХМАО-Югра) в онлайн режиме испекли пирог. Получилось аппетитно.

Жители Югры, которые не смогли остаться дома, получили ленточки с триколором.

Фото: VK, Югра

Фото: VK, Югра

Солисты Курганской областной филармонии исполнили гимн России. Также эти артисты приняли участие в праздничном концерте, который покажут на региональном телеканале.

В Магнитогорске (Челябинская область) по городу курсировал музыкальный трамвай-кабриолет.

Фото: Илья Московец © URA.RU

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