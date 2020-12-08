Сегодня, 8 декабря, — 373-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 273-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 542 672, достигнув отметки в 67 924 955. Выздороветь удалось уже 46 902 834 пациентам (+420 477). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 550 082 (+8 167).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 15 358 434 американцев. Следом идут Индия (9 703 908) и Бразилия (6 628 065). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 488 912.
Вакцина и лекарство
Вакцину, разработанную в Центре имени Гамалеи, можно будет перевозить при температуре не выше минус 18 градусов. По словам экспертов, превышение даже на полградуса в течение получаса может привести
Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявил, что
Ситуация в России
Ограничения из-за пандемии для школ и детских садов продлили до 2022 года. Правила запрещают проводить массовые мероприятия. Общеобразовательные учреждения должны работать по специальному расписанию, которое уменьшает контакты детей. Санкт-Петербург находится на грани от тотального карантина. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан более ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, поскольку мест в больницах осталось крайне мало.
При строгом соблюдении ограничительных мер спад заболеваемости коронавирусом произойдет после новогодних праздников. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятиях только новогодние салюты. Третья волна коронавируса в РФ станет «новогодней». По мнению доктора медицинских наук Игоря Гундарова, она будет в полтора раза выше предыдущей. Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что новая волна в России наступит в следующем году.
Правительство приняло решение продлить программу мер поддержки для системообразующих компаний. Таким образом, оказавшиеся в сложной ситуации из-за коронавируса компании, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии. Чтобы воспользоваться такими льготами, системообразующим фирмам нужно пройти стресс-тестирование от Минэкономразвития.
Ситуация в мире
Власти Германии готовятся ввести
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