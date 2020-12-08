Вакцину, разработанную в Центре имени Гамалеи, можно будет перевозить при температуре не выше минус 18 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 декабря, — 373-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 273-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 542 672, достигнув отметки в 67 924 955. Выздороветь удалось уже 46 902 834 пациентам (+420 477). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 550 082 (+8 167).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 15 358 434 американцев. Следом идут Индия (9 703 908) и Бразилия (6 628 065). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 488 912.

Вакцина и лекарство

Вакцину, разработанную в Центре имени Гамалеи, можно будет перевозить при температуре не выше минус 18 градусов. По словам экспертов, превышение даже на полградуса в течение получаса может привести к порче препарата .

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявил, что не видит необходимости в обязательности вакцинации . Такого же мнения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в частности, правительства должны стараться избегать обязательной вакцинации и «лучше информировать население».

Ситуация в России

Ограничения из-за пандемии для школ и детских садов продлили до 2022 года. Правила запрещают проводить массовые мероприятия. Общеобразовательные учреждения должны работать по специальному расписанию, которое уменьшает контакты детей. Санкт-Петербург находится на грани от тотального карантина. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан более ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, поскольку мест в больницах осталось крайне мало.

При строгом соблюдении ограничительных мер спад заболеваемости коронавирусом произойдет после новогодних праздников. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятиях только новогодние салюты. Третья волна коронавируса в РФ станет «новогодней». По мнению доктора медицинских наук Игоря Гундарова, она будет в полтора раза выше предыдущей. Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что новая волна в России наступит в следующем году.

Правительство приняло решение продлить программу мер поддержки для системообразующих компаний. Таким образом, оказавшиеся в сложной ситуации из-за коронавируса компании, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии. Чтобы воспользоваться такими льготами, системообразующим фирмам нужно пройти стресс-тестирование от Минэкономразвития.

Ситуация в мире

Рекордное число смертей от последствий заражения коронавирусом было зарегистрировано в Турции. Там за последние сутки скончались 196 человек, что стало максимальным значением для с момента начала пандемии.

Власти Германии готовятся ввести жесткий карантин после Рождества. По данным немецких СМИ, уже существующие ограничительные меры будут усилены. В стране может быть закрыто все, кроме супермаркетов, с 27 декабря по 3 или 10 января.