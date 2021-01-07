У пассажирского самолета, летевшего в Сургут, отказал двигатель

Самолет Utair, летевший из Новосибирска в Сургут, экстренно вернули в пункт вылета из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту Новосибирска произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО «Авиакомпания «Utair» сообщением Новосибирск — Сургут», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, самолет сел из-за отказа правого двигателя.
На борту самолета в момент поломки находились 52 пассажира. Экипаж составлял пять человек. Самолет посадили без повреждений, пострадавших нет. Сейчас прокуратура проверяет, были ли на воздушном судне соблюдены все меры безопасности.
В декабре 2020 года самолет, летевший из Симферополя в Москву, экстренно приземлился из-за поломки на судне. Причиной стала трещина в лобовом стекле самолета.
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