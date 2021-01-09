09 января 2021

Самолет, вылетающий в ХМАО, задержали на 14 часов из-за птицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Птица «попала в самолет» во время предыдущего рейса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет Utair, вылетающий из Минеральных вод в Сургут, задержали на 14 часов из-за птицы, которая попала в лайнер во время выполнения предыдущего рейса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Минеральных вод.

«UT-482 Минеральные Воды — Сургут вылетел в 00:37 мск», — передает ТАСС. Самолет проходил дополнительную техническую проверку. Куда именно попала птица, не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на время вынужденного ожидания пассажирам предоставили горячее питание и размещение в гостинице. Однако пользователи в сети пожаловались, что ничего из этого они не получили, а гостиницу им предложили в соседнем Пятигорске.

Ранее самолет Utair, летевший из Новосибирск в Сургут, экстренно посадили в пункте назначения из-за отказа двигателя. Прокуратура проверяет, были ли на воздушном судне соблюдены все меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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