В Челябинской области из курганской сети пропал сахар

Инна Подшивалова высказала «Метрополис» претензию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске с полок курганской сети «Метрополис» исчез сахар-песок. В ходе рейда по контролю цен на продукты проверяющие не нашли на полках сети этот продукт. Об этом 11 апреля заявила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, передает корреспондент URA.RU.

«Единственная претензия — нет сахара-песка в супермаркете курганской сети „Метрополис“ (ул. Сутягина, 70). Картофель, овощи „борщевого набора“, молочка, мука и хлебобулочные изделия есть в наличии», — сообщила Подшивалова, комментируя итоги рейда в Копейске.

Руководство «Метраполиса» в Копейске объяснили проверяющим отсутствие сахара тем, что у них он дешевле, чем в других супермаркетах и покупатели разбирают сахар. В связи с повышенным спросом сеть планирует решать вопрос по увеличению поставок сахара-песка.

В Челябинской области рейды по магазинам и рынкам проходят на регулярной основе. Их цель — контроль цен на продукты. В рабочую группу, осуществляющую рейды, вошли представители прокуратуры, минсельхоза и УФАС.

Ранее ревизоры посетили торговые сети в Миассе. Нарушений и дефицита социальной группы товаров в магазинах «Пятерочка», «SPAR» и «Монетка» не выявлено.

Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам