Бойцы ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов ВСУ под Кременной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Наемники сдались без сопротивления Фото:

Российские военные под Кременной (ЛНР) взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», находящийся на этом направлении.

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил он РИА Новости.

Как рассказал один из наемников Георгий Чубетидзе, они должны были сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились ночью в лесу и случайно вышли к позициям ВС РФ. Он отметил, что не стал оказывать сопротивления и сдался без боя.

Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные под Кременной (ЛНР) взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», находящийся на этом направлении. «Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил он РИА Новости. Как рассказал один из наемников Георгий Чубетидзе, они должны были сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились ночью в лесу и случайно вышли к позициям ВС РФ. Он отметил, что не стал оказывать сопротивления и сдался без боя. Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...