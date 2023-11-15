Бойцы ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов ВСУ под Кременной

15 ноября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Наемники сдались без сопротивления Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские военные под Кременной (ЛНР) взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», находящийся на этом направлении. «Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил он РИА Новости. Как рассказал один из наемников Георгий Чубетидзе, они должны были сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились ночью в лесу и случайно вышли к позициям ВС РФ. Он отметил, что не стал оказывать сопротивления и сдался без боя. Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы.

Российские военные под Кременной (ЛНР) взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», находящийся на этом направлении. «Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил он РИА Новости. Как рассказал один из наемников Георгий Чубетидзе, они должны были сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились ночью в лесу и случайно вышли к позициям ВС РФ. Он отметил, что не стал оказывать сопротивления и сдался без боя. Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы.