Бойцы ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов ВСУ под Кременной

Российские военные под Кременной (ЛНР) взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», находящийся на этом направлении.
«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил он РИА Новости.
Как рассказал один из наемников Георгий Чубетидзе, они должны были сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились ночью в лесу и случайно вышли к позициям ВС РФ. Он отметил, что не стал оказывать сопротивления и сдался без боя.
Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы.
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