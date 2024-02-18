Курганский биатлонист подтвердил звание одного из сильнейших спортсменов России

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Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон
Спартакиада сильнейших проводится в Златоусте Челябинской области Фото:

В рамках чемпионата «Спартакиада сильнейших — 2024» биатлонист из Курганской области Алексей Вагин занял второе место в прошедшем 17 февраля масстарте. О том, как удалось завоевать медаль, спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ». Сейчас Вагин выступает за сборную команды ХМАО-Югры.

«Мне повезло с соседом, первые три круга ехал с Эдуардом [Латыповым]. После первого рубежа вышел за ним, подумал, что потерплю. На втором — стрельнули на ноль. Подумал, что еще один круг за Эдиком потерплю. Потом опять стрельнул в ноль. Сказали, что в 11 секундах Карим [Халили]. Решил подпустить, потому что одному тяжело идти. Оставалось чисто отработать последний рубеж, что мы и сделали», — пояснил Алексей Вагин.

На очереди эстафета, которая пройдет 18 февраля. Вагин стартанет на втором этапе в составе сборной под 4-м номером.

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В рамках чемпионата «Спартакиада сильнейших — 2024» биатлонист из Курганской области Алексей Вагин занял второе место в прошедшем 17 февраля масстарте. О том, как удалось завоевать медаль, спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ». Сейчас Вагин выступает за сборную команды ХМАО-Югры. «Мне повезло с соседом, первые три круга ехал с Эдуардом [Латыповым]. После первого рубежа вышел за ним, подумал, что потерплю. На втором — стрельнули на ноль. Подумал, что еще один круг за Эдиком потерплю. Потом опять стрельнул в ноль. Сказали, что в 11 секундах Карим [Халили]. Решил подпустить, потому что одному тяжело идти. Оставалось чисто отработать последний рубеж, что мы и сделали», — пояснил Алексей Вагин. На очереди эстафета, которая пройдет 18 февраля. Вагин стартанет на втором этапе в составе сборной под 4-м номером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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