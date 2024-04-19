Рослесхоз спрогнозировал период начала пожаров в Тюменской области

В конце апреля в Тюменскую область придут лесные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Тюменской области прогнозируются лесные пожары с начала мая Фото:

В Тюменской области лесные пожары начнутся уже в конце апреля 2024 года. Об это сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

«Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Уточняется, что именно на эти регионы приходится большинство весенних лесных пожаров.

В случае необходимости в эти восемь субъектов будут направлены межрегиональные и федеральные силы для помощи в ликвидации огня. По словам губернатора области Александра Моора, в регионе уже с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор. Сообщается, что Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону.

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В Тюменской области лесные пожары начнутся уже в конце апреля 2024 года. Об это сообщили в пресс-службе Рослесхоза. «Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Уточняется, что именно на эти регионы приходится большинство весенних лесных пожаров. В случае необходимости в эти восемь субъектов будут направлены межрегиональные и федеральные силы для помощи в ликвидации огня. По словам губернатора области Александра Моора, в регионе уже с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор. Сообщается, что Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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