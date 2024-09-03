В Свердловской области с семьей жил новый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Видео

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Семья Хамидовых уехала из Артемовского после расставания родителей
Семья Хамидовых уехала из Артемовского после расставания родителей Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Артемовском (Свердловская область) несколько лет жил новый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» Хусейн Хамидов. Он жил вместе с родителями и пятью братьями и сестрами, рассказал бывший сосед семьи.

«Они жили в той квартире, где сейчас пусто. Их семья, не знаю сколько, жила там, может, года два или три, но это было давно. Мама съездила на родину, потом приехала, и они вместе шушукались: „может, уедем отсюда, не будем здесь жить“. Она собралась, взяла шестерых детей с собой», — поделился с РИА Новости житель Артемовского. По его словам, отъезд детей с матерью произошел из-за расставания родителей.

Он утверждает, что дом был в собственности семьи, коммунальные услуги Хамидовы часто не оплачивали. Маму фигуранта мужчина описывает так: «метра два высотой была — здоровая». Дом, в котором жил фигурант дела, сейчас заброшен.

Ранее URA.RU писало о пяти новых фигурантах уголовного дела о теракте в «Крокусе». Среди имен и фамилий пресс-служба московских судов назвала Хусейна Хамидова. Он родом из Таджикистана, где МВД не объявляло его с соучастниками в розыск. Фигуранты были задержаны в Дагестане и изначально помещены в СИЗО по решению местного суда, после чего доставлены в Москву. Позже выяснилось, что у Хамидова есть российское гражданство.

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В Артемовском (Свердловская область) несколько лет жил новый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» Хусейн Хамидов. Он жил вместе с родителями и пятью братьями и сестрами, рассказал бывший сосед семьи. «Они жили в той квартире, где сейчас пусто. Их семья, не знаю сколько, жила там, может, года два или три, но это было давно. Мама съездила на родину, потом приехала, и они вместе шушукались: „может, уедем отсюда, не будем здесь жить“. Она собралась, взяла шестерых детей с собой», — поделился с РИА Новости житель Артемовского. По его словам, отъезд детей с матерью произошел из-за расставания родителей. Он утверждает, что дом был в собственности семьи, коммунальные услуги Хамидовы часто не оплачивали. Маму фигуранта мужчина описывает так: «метра два высотой была — здоровая». Дом, в котором жил фигурант дела, сейчас заброшен. Ранее URA.RU писало о пяти новых фигурантах уголовного дела о теракте в «Крокусе». Среди имен и фамилий пресс-служба московских судов назвала Хусейна Хамидова. Он родом из Таджикистана, где МВД не объявляло его с соучастниками в розыск. Фигуранты были задержаны в Дагестане и изначально помещены в СИЗО по решению местного суда, после чего доставлены в Москву. Позже выяснилось, что у Хамидова есть российское гражданство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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